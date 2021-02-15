انطلاق المناورات البحرية الروسية الإيرانية في المحيط الهندي

أعلنت السفارة الروسية في طهران عن بدء المناورات البحرية المشتركة بين موسكو وطهران في شمال المحيط الهندي. وقال المتحدث باسم السفارة ماكسيم سوسلوف في بيان له إن المناورات بدأت اليوم ونحن نؤكد ذلك.

وكان مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أعلن أمس عن هذه المناورات مبيناً أنها ثاني مناورات بحرية مشتركة مع روسيا حيث تجري بهدف إرساء الأمن في شمال المحيط الهندي.

كما سبق للسفير الروسي في طهران لوان جاغاريان وأعلن عن إجراء مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين في المحيط الهندي.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن مشاركة مجموعة من سفن البحرية الروسية في التدريبات الدولية السابعة (أمان 2021) التي تجري قبالة السواحل الباكستانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها اليوم إن مجموعة من سفن البحرية الروسية المؤلفة من فرقاطة الأميرال غريغوروفيتش والسفينة الدورية دميتري روغاتشيف وزورق الإنقاذ (إس بي 739) ستشارك في المرحلة البحرية للتدريبات البحرية متعددة الجنسيات (أمان 2021)”.

وأوضحت الوزارة أن السفن الدولية المشاركة في التدريبات ستتدرب على إطلاق للنيران من مختلف مجمعات أسلحة المدفعية البحرية على هدف سطحي من نوع (كيلر توماتو) كما ستعمل على التفاعل في صد هجمات الأهداف الصغيرة عالية السرعة وإجراء تدريب على المناورات المشتركة وتمارين مكافحة القرصنة بعمليات البحث.

وأكدت الوزارة أن تدريبات (أمان 2021) تجري بمشاركة جميع الدول بشكل مستقل وبدعوة من الجانب الباكستاني.

ويشارك في التدريبات البحرية الدولية السابعة (أمان 2021) ممثلو 46 دولة في كراتشي في الثاني عشر من شباط الجاري وتستمر لمدة 5 أيام.