ختام ناجح للدورة التدريبية الآسيوية في نادي حطين

اللاذقية- خالد جطل

اختتمت أمس الأحد الدورة التدريبية الآسيوية (c) التي أقامها نادي حطين بمشاركة 56 دارساً واستمرت لنحو ثمانية أيام، المحاضر الآسيوي فجر إبراهيم أكد لـ “البعث” أن هذه الدورة تعتبر بمثابة محو أمية في عالم التدريب، فهي بداية الطريق للمدربين، وركيزة للمستقبل، كون الشهادة لا تعطي مدرباً، وعلى الدارس اكتساب المزيد من المعلومات، وتطوير أفكاره إن أراد أن يكون مدرباً ناجحاً.

من جهته أبدى المحاضر الآسيوي مهند الفقير رضاه عن تفاعل الدارسين سواء بالجانب النظري أو العملي، مبيّناً: كان الجميع مثالاً إيجابياً للدارسين، وظهر مدى التطور ما بين أول يوم وآخر يوم، مشيراً إلى أن الدورة الحالية تميزت بالجديد، وهو منهجية التدريب.

كما أشار المدير التنفيذي لنادي حطين كمال قدسي إلى أن إقامة الدورة جاءت بناء على رؤية إدارة النادي لسد الفراغ بالجانب الفني لكوادر اللعبة في النادي، فالمحافظة ككل تحتاج الكوادر للكثير من المعلومات، حيث نمت الدورة فكر الدارسين، وثقفتهم لتضيف لهم الكثير، وكشف قدسي أن الدورة اعتمدت على منهجية التدريب للفئات العمرية بوجود مختصين مشهود لهم على المستوى الآسيوي كمحاضرين متميزين، لافتاً إلى أن المدرب بحاجة للعلم، وكرة القدم ليست خبرة ميدانية، بل هي علم يتطور كل يوم، وهو الهدف الذي سعى له النادي.

اللافت في الدورة تواجد أب ونجله اتبعا الدورة هما: محمد ست رقية اللاعب السابق بفريق جبلة، ونجله سليم ست رقية، وقد أكدا على أن التدريب بحر من العلوم لا يمكن التوقف فيه عند مرحلة معينة، بل لابد من مواصلة الإبحار لاكتساب كل جديد.