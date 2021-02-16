أسعار المنتجات الزراعية تشتعل عالمياً

توقّع مركز “سيكلوب” للدراسات البحثية ارتفاع أسعار القمح والصويا والنحاس والخشب، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأساسية، خلال عام 2021، بعد أن شهدت أسعار هذه المواد ارتفاعاً خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وعزت دراسة حديثة أجراها المركز الفرنسي المتخصص بالمواد الأولية ارتفاع أسعار هذه المواد إلى لجوء الصين إلى تخزين كميات أكبر لاستيفاء حاجتها، علاوة على الرسوم التي فرضتها روسيا على صادراتها من القمح، ما سيؤدي إلى ظهور تداعيات جيوسياسية، وفق صحيفة لوبينيون، في عدد من الدول التي تعتمد على واردات الحبوب، وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار زيت النخيل في 2020 ارتفعت بنسبة 28%، بينما ارتفع سعر الأرز والصويا بنسبة 15%، وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وهو المؤشر الذي يقيس التغيّر الشهري لسلة الشراء الأساسية، بنسبة 2.2 في كانون الأول الماضي، وذلك للشهر للسابع على التوالي، كما تشهد أسعار الزيوت النباتية، ومشتقات الحليب، واللحوم ارتفاعاً كبيراً.