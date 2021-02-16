إطلاق حملة للتحصين الوقائي لقطيع الأبقار في المحافظات

دمشق- البعث

أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق حملة للتحصين الوقائي لقطيع الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي لهذا العام في كافة المحافظات، وبيّن مدير الصحة الحيوانية في الوزارة الدكتور حسين السليمان أنه تم تأمين 350 ألف جرعة من اللقاح النوعي الجديد الحاوي على العترة نيثلينغ، موضحاً أنه تم تعريف الفنيين البيطريين القائمين على تنفيذ حملة التحصين بالمواصفات الفنية للقاح ضد المرض، والتأكيد على التقيد بإجراءات الأمن الحيوي، لافتاً إلى أن مديرية الصحة الحيوانية قامت بتأمين كافة مستلزمات التحصين من رؤوس إبر (استخدام لمرة واحدة) مع المحاقن الاوتوماتيكية، وحافظات التبريد لنقل اللقاح أثناء الحملة، وذلك لمحافظات: طرطوس واللاذقية وحمص وحماة ودرعا والسويداء والقنيطرة وريف دمشق.

وتواصل اللجنة الفنية من مديرية الصحة الحيوانية جولتها على كافة المحافظات المستهدفة بالتحصين من مرض التهاب الجلد العقدي عند الأبقار لتأمين الكميات اللازمة من اللقاح لتحصين باقي القطعان في محافظات حلب وادلب ودير الزور والرقة والحسكة.