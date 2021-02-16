البراءة المعيبة

ترجمة: هناء شروف

عن الفاينينشال تايمز

في بلد منقسم مثل الولايات المتحدة، أغلبية التصويت 57 مقابل 43 لأي اقتراح أمر رائع، وعندما يكون الاقتراح يتعلق بإدانة رئيس سابق بتهمة التحريض على العصيان فهو أمر تاريخي.

لقد نجا دونالد ترامب من محاكمته في مجلس الشيوخ بسبب حصار الكابيتول الذي ساعد في فرضه في 6 كانون الثاني، لكن العملية لم تكن سوى محاكمة بلا جدوى، على أقل تقدير أوضحت مساءلة ترامب الخط الفاصل بين الجناح الذي يؤمن بالمبادىء في الحزب الجمهوري وباقي الحزب المهيمن، لقد صوّت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري على اقتراح الإدانة الرئاسية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

غالباً ما يتم شطب الحزب باعتباره غير قابل للإصلاح، وربما يكون كذلك، لكن هذا يجعل موقفهم أكثر نبلاً، فقد قاموا بالتصويت في ظل توقّع شبه مؤكد لسوء المعاملة والنبذ ​​من الزملاء والناشطين، كما أن للمحاكمة تداعيات على ترامب نفسه حتى لو لم ينتج عن المساءلة منع تولي المنصب مرة أخرى، فمن خلال أدلة الفيديو التي نشرها أعضاء مجلس الشيوخ للجمهور، أصبح من الواضح أكثر مما كان عليه قبل شهر إلى أي مدى وصل الحصار، فهو وصل إلى شيء أسوأ بكثير، ما يظهر فداحة اقتحام الكونغرس.

لقد كان المشاغبون على بعد ثوان وأمتار من مايك بينس، نائب الرئيس السابق، الذي وضع لزيادة غضبهم، كان رومني مستفيداً آخر من الهوامش الجيدة، ومن موظفي الأمن الشجعان، سيتم تقديم هذا الدليل للمحكمة إذا تقدم ترامب بمحاولة أخرى للبيت الأبيض في عام 2024، صحيح أن الولايات المتحدة لم تقم رسمياً بتطهيره من الحياة العامة، ولكن من خلال الضغط الأخلاقي المطلق يمكن أن تجعل عودته للبيت الأبيض أكثر صعوبة مما قد تكون عليه، ولا حاجة للتوقف عند الضغط الأخلاقي نتيجة المساءلة، فقد ألمح الجمهوري الكبير ميتش مكونيل بعد التصويت إلى أن مشاكل ترامب لم تنته بعد، قال بطريقته العامة: “لدينا نظام عدالة جنائية في هذا البلد، لدينا دعوى مدنية”، هذه الكلمات من حليف ينبغي أن تثير قلق الرئيس السابق.

وعلى الرغم من الترحيب بهذه التداعيات، يتبيّن أن لعملية الإقالة نتائج أكثر، لقد أعادت بعض سمعة الجمهوريين الطيبة، من البداية إلى النهاية، كان الإجراء سريعاً على عكس التوقعات بملحمة قضائية من شأنها أن تستنزف صبر الناخبين والرئيس جو بايدن من الزخم المبكر.

على الرغم من هذه السرعة في عملية المساءلة، إلا أنه لم تكن هناك أية ضحالة ونقاشات عديمة الجدوى بخلاف فريق دفاع ترامب سيىء الحظ، كما أن العملية لم تشبها جولة أخرى من الاضطرابات المدنية، أو أحداث الشغب التي كان يُخشى منها، بينما كان الرئيس الجديد يقف بمعزل عن الآخرين، وكان الكونغرس ضعيفاً في بعض الأحيان.

في نهاية هذا الإجراء الدستوري السريع والسلمي تم إجراء التصويت، وأسفر عن رفض حاسم للإدانة، إن لم تكن أغلبية الثلثين التي طالب بها المؤسسون، هذه ليست ولادة جديدة للديمقراطية الأمريكية، حيث لايزال ترامب حراً في تهديد هذا المشروع المضطرب، كما أن سيطرته مطلقة على أقلية كبيرة من الأمة، وعلى الرغم من ذلك، فإن 57-43 هي نتيجة حزبية قيمة مما كان يعزو كثيرون قبل شهر واحد فقط، ويقع على عاتق الجمهوريين العقلاء أن يتأكدوا من أنها بداية لشيء ما، وليست صورة خاطفة في الانحطاط المستمر لليمين الأمريكي، ويجب على الحزب ألا يرفض ترامب فحسب، بل يرفض أيضاً جنون العظمة والتطرف، ما أدى إلى أعمال العنف المميتة في 6 كانون الثاني، ولدى الحزب سبعة أمثلة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ليتبعها.