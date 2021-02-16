المصورون بحلب يطالبون بالإنصاف

حلب- معن الغادري

طالب أعضاء الجمعية الحرفية للمصورين بحلب بإنصافهم ورفع أجور الصور الفورية الخاصة بإصدارات الهوية والبطاقات الشخصية، كون السعر الحالي المعتمد للصورة الملونة لا يتناسب مع الكلفة الحقيقية التي حددت بحوالي 1400 للصور الملونة، و1000 ليرة للصور العادية، بينما السعر المسموح به هو 1200 ليرة، وطالب عدد من الحرفيين المنتسبين لجمعية المصورين بتحديد رسم تصوير الحفلات في الصالات بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية لصالح صندوق الجمعية، ومنع المصورين غير المنتسبين للجمعية من التصوير في الحفلات والمناسبات والصالات الخاصة، ومنع التصوير داخل المكتبات، بالإضافة إلى تخفيض التكليف الضريبي لأصحاب المحال.

وبيّن رئيس الجمعية الحرفية للمصورين أحمد حفار أنه يتم التواصل مع مجلس المدينة ومديرية مالية حلب لعرض هموم ومتاعب المصورين، والعمل على معالجتها لجهة تخفيض التكليف الضريبي، واعتماد الشهادة الحرفية بدلاً من الترخيص الإداري للتخفيف ما أمكن من الأعباء التي يتحمّلها المصورون، وأضاف حفار أن الجمعية التي وصل عدد منتسبيها إلى 207 مصورين حرفيين تسعى بكل ما تملك من إمكانات لتنظيم عمل هذه الحرفة، وتقديم كل الدعم الممكن للمصورين، بما في ذلك دفع راتب تقاعدي للمصورين الذين بلغ عمرهم 65 عاماً، على أن يكون قد مضى على انتسابهم للجمعية 35 عاماً، وأوضح حفار أن ظاهرة انتشار المصورين الهواة في الأحياء والحدائق والشوارع تتم معالجتها وضبطها.