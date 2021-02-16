برشلونة يستقبل سان جيرمان في أقوى مواجهات ثمن نهائي الأبطال

البعث – متابعات

تفتتح اليوم الثلاثاء مباريات الدور الثاني من المسابقة الأوروبية الأمجد للأندية، دوري الأبطال، على أن تستكمل باقي مباريات هذا الدور غداً الأربعاء والأسبوع القادم، وسيكون ملعب الكامب نو مسرحاً لأقوى مباريات هذه الجولة التي تجمع بين برشلونة الاسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويدخل برشلونة المباراة متحمساً بفوزه العريض على الافيس في الدوري المحلي بخمسة أهداف لهدف، وكان قد تأهل بعد تحقيقه المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، حيث لعب 6 مباريات، نجح بالفوز في 5 مباريات، ولم يتعادل، وخسر مرة واحدة، فيما سجل 16 هدفاً، واستقبل 5 أهداف، وعلى الضفة الأخرى، تأهل باريس سان جيرمان على رأس المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، حيث لعب 6 مباريات، ولم يتعادل، وخسر مرتين، فيما سجل 13 هدفاً، واستقبل 6 أهداف، وكانت آخر مباراة جمعت بينهما في الدور نفسه موسم 2017، وقت الريمونتادا الشهيرة، حيث كان الباريسي متقدماً ذهاباً برباعية نظيفة، لكن الفريق الكتالوني فاز في لقاء العودة على ملعبه بسداسية مقابل هدف يتيم.

يغيب عن برشلونة أنسو فاتي، وفيليبي كوتينيو، وسيرجي روبيرتو للإصابة، لكنه استعاد خدمات جيرارد بيكيه، بينما يفتقد باريس سان جيرمان لخدمات الثنائي الهجومي نيمار وأنخيل دي ماريا بسبب الإصابة.

وفي المباراة الثانية لهذه الليلة يلتقي ليفربول الانكليزي مضيفه لايبزيغ الألماني، ويعلم الريدز صعوبة المواجهة، وأن التفريط بالفوز ممنوع لمصالحة جماهيره بعد انتكاسات المسابقات المحلية، وفي المقابل، وصل لايبزيغ إلى هذا الدور بكل جدارة واستحقاق بعد أن قاتل حتى الرمق الأخير ليحجز مقعداً له بعد أن احتل المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة متساوياً مع المتصدر باريس.

أما غداً فسيدخل يوفنتوس المواجهة بذكريات سيئة فيما يتعلق بهذا الدور حينما أقصاه فريق ليون الفرنسي العام الماضي، على الرغم من الهزيمة بهدفين مقابل هدف، خاصة أنه يعيش فترة متذبذبة مع مدربه أندريا بيرلو تشبه تلك التي كان يعيشها خلال الموسم تحت قيادة ماوريسيو ساري، ويفتقد الفريق للثنائي آرثر ميلو وخوان كوادرادو، فيما أصبح باولو ديبالا، وآرون رامسي، وليوناردو بونوتشي جاهزين للمشاركة مع السيدة العجوز في موقعة ملعب الدراغاو الشهير.

ويحل بوروسيا دورتموند الألماني ضيفاً ثقيلاً على نادي اشبيلية الاسباني على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ويرغب الألمان في عبور هذا الدور لكسب دفعة معنوية بعد تراجع النتائج في الآونة الأخيرة، أما اشبيلية فيرغب في مواصلة مشواره، والبحث عن الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة، وكان دورتموند قد تأهل متصدراً المجموعة السادسة برفقة الوصيف لاتسيو، بينما حل اشبيلية وصيفاً في مجموعته الخامسة التي تصدرها تشيلسي.

مباريات اليوم: لايبزيغ- ليفربول، برشلونة- سان جيرمان.

مباريات الغد: بورتو- يوفنتوس، اشبيلية- بوروسيا دورتموند.

أرقام وإحصائيات

– لم يسبق أن التقى ليفربول ولايبزيغ سابقاً، لكن ليفربول تقابل مع الأندية الألمانية في 44 مواجهة رسمية، حقق الفوز في 22 مباراة، وخسر 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 15 مباراة، سجل لاعبو الريدز 80 هدفاً، واستقبلت شباك فريقهم 38 هدفاً.

– تواجه الفريقان في 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا، نجح فريق برشلونة بالفوز في 4 مباريات، بينما حسم فريق باريس سان جيرمان 3 مباريات لصالحه، وخيم التعادل بينهم على 3 مباريات.

– سجل فريق برشلونة في شباك باريس سان جيرمان 21 هدفاً، بينما سجل فريق باريس سان جيرمان في شباك برشلونة 16 هدفاً.

– لم يخسر يوفنتوس في 5 مباريات في المسابقات الأوروبية ضد بورتو البرتغالي، حيث حقق 4 انتصارات وتعادلاً، بما في ذلك المبارتان في الدور الثاني لموسم 2017.

– تواجه اشبيلية وبوروسيا دورتموند مرتين سابقاً في المسابقات الأوروبية، انتهت أولى المواجهات بالتعادل، فيما فاز الفريق الأندلسي في الثانية.