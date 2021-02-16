جاهزية عالية لسلة الكرامة بهدف الحفاظ على الصدارة

أيام قليلة وتنطلق مرحلة الإياب من الدوري الممتاز بكرة السلة للرجال، حيث قرر اتحاد اللعبة تقديم موعد انطلاقة المرحلة بعد تأجيل النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية، وعدم سفر منتخبنا إلى قطر، مرحلة الذهاب للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تربع على صدارتها فريق الكرامة بعدما أنهاها دون أية خسارة مقدماً مستويات متميزة.

مدرب الفريق خالد أبو طوق أكد لـ “البعث” أن صدارة الدوري جاءت نتيجة طبيعية بالنظر لفترة التحضير قبل بداية الموسم مع ضم عدد من اللاعبين لتصبح مراكز الفريق متكاملة، وبيّن أبو طوق أن التجانس بين اللاعبين (الجدد والقدامى) والكادر الفني والإداري، إضافة للروح المعنوية العالية التي قدمها اللاعبون، أوصلا الفريق لتحقيق الانتصارات دون أية خسارة.

وكشف أبو طوق أن الفريق بعد نهاية الذهاب لم يتوقف عن التدريب، ويواصله على فترتين صباحية ومسائية في صالة غزوان أبي زيد في حمص للاعبين المتواجدين (بغياب لاعبي المنتخب الوطني)، وبعد عودتهم للتدريبات أصبحت التدريبات تجري للوصول للجاهزية الأعلى، مبيّناً في الوقت نفسه أن الفترة المقبلة ستكون الأولوية فيها للحفاظ على صدارة الذهاب، مع الاستمرار بالأداء ذاته في مرحلة الإياب كون الفريق تنتظره مباريات قوية في طريقه للمنافسة على اللقب هذا الموسم للمرة الأولى بتاريخ النادي.

ولفت المدرب الشاب إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهت الفريق كانت في تأمين أوقات للتدريب في الصالة الرئيسية في حمص.

يشار إلى أن الكرامة تصدر مرحلة الذهاب برصيد 22 نقطة، يليه الجيش والاتحاد بـ 20 نقطة لكل منهما، مع فارق التسجيل للأول، ثم الجلاء والوحدة بـ 18 نقطة لكل فريق، ثم الطليعة بـ 17 نقطة، فالنواعير والوثبة والحرية بـ 15 نقطة لكل فريق، فالثورة بـ 14 نقطة، ثم اليرموك بـ 12 نقطة، ويأتي العروبة أخيراً بـ 11 نقطة.

عماد درويش