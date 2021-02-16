للاستمرار في نهب ثروات سورية.. قاعدة عسكرية جديدة للاحتلال الأمريكي في عين ديوار

في إطار انتهاكاتها ومخالفتها للقانون والأعراف الدولية باشرت قوات الاحتلال الأمريكي إنشاء قاعدة عسكرية جديدة ضمن الأراضي السورية في منطقة المالكية أقصى شمال شرق الحسكة.

وبينت مصادر أهلية في المنطقة أن قوات الاحتلال الأمريكي أرسلت خلال الأيام القليلة الفائتة مزيداً من التعزيزات العسكرية تضمنت 60 مدرعة ومصفحة إضافة إلى آليات هندسية ثقيلة للقيام بأعمال الحفر والتسوية وبناء السواتر في المنطقة الواقعة 1كم جنوب غرب عين ديوار في المثلث الحدودي الواقع بين سورية والعراق وتركيا.

وأضافت المصادر إن الهدف من ذلك إحداث قاعدة عسكرية في المنطقة إضافة إلى تعزيز نقاط الاحتلال الأمريكي ومواقع تمركزه في محيط حقول النفط وذلك لضمان استمرار عمليات السرقة والنهب للثروات السورية وتأمين الطرق التي تستخدمها بعمليات السرقة من خلال المعابر غير الشرعية التي أحدثتها لهذه الغاية في ريف الحسكة الشرقي.

في الأثناء قتل 3 مسلحين من ميليشيا قسد، المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي، في هجمات على نقاطهم وتحرك آلياتهم بريفي دير الزور والحسكة.

وأشارت مصادر محلية إلى تواصل الهجمات على مواقع انتشار ميليشيا قسد حيث قتل خلال الساعات الماضية مسلحان من الميليشيا بإطلاق الرصاص عليهما في قريتي ماشخ شرق مدينة دير الزور والحجنة إلى الشمال منها.

وإلى الجنوب من مدينة الحسكة ذكرت مصادر أهلية أن هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية تابعة لـ قسد كانت تسير في محيط بلدة مركدة ما أدى إلى مقتل أحد مسلحيها وإصابة آخرين.

في المقابل، اختطفت ميليشيا “قسد” عشرات المدنيين من ريفي الرقة والحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا قسد داهموا بلدة المنصورة غرب مدينة الرقة وأقدموا على اختطاف عشرات الشبان وسوقهم تحت تهديد السلاح الى معسكرات تدريب لزجهم بالقتال في صفوفها قسراً.

وفي ريف الحسكة الجنوبي أفادت مصادر محلية بإقدام مسلحين من ميليشيا “قسد” على مداهمة أحد المنازل في قرية سبع سكور جنوب مدينة الحسكة واختطفوا مدنياً وانهالوا عليه ضربا أمام الأهالي حتى فقد الوعي ومن ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة.

وفي بلدة تل حميش إلى الشرق من مدينة الحسكة بينت المصادر أن مجموعة مسلحة من الميليشيا داهمت أحد أحياء البلدة واختطفت 5 مدنيين واقتادتهم مكبلين إلى أحد مقراتها الرئيسة في المنطقة.

في الأثناء، أصيب أربعة مدنيين بجروح نتيجة انفجار لغمين أرضيين من مخلفات التنظيمات الإرهابية في وادي العذيب وبلدة صوران في ريف حماة.

وذكرت مصادر محلية في حماة أن لغمين من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” انفجرا في منطقة وادي العذيب بريف سلمية وفي بلدة صوران بالريف الشمالي لحماة ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة.

وأشارت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج والاسعافات الطبية اللازمة.