ماذا يحدث عند النوم بشعر مبلل؟

بعد أخذ حمام منعش، يميل شعور الإنسان للحاجة إلى النوم، ومن أبرز الأشياء التي ترتكبها النساء، وتؤدي إلى تساقط وتقصّف الشعر، النوم بشعر مبلل دون معرفة الأضرار التي تترتب عن ذلك، وتشمل هذه الأضرار الآتي: نمو الفطريات، لأن الشعر المبلل ينقل الماء إلى الوسادة، فتصبح بيئة خصبة لنمو الفطريات الضارة بفروة الرأس، ما يسبب الصداع، لأن درجة حرارة الجسم ترتفع أثناء النوم، وعندما تصبح درجة حرارة الجسم دافئة، بينما يكون الشعر مبللاً وبارداً، ستشعرين بالصداع وتقصف الشعر، فترك الماء على الشعر لفترة طويلة يؤدي إلى تدهور الطبقة الخارجية لفروة الرأس، ويؤدي إلى تقصف الشعر، ويساهم النوم في ظهور قشرة الرأس التي يصعب علاجها.