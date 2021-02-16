ما مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح والملابس؟

كشفت دراسة صادرة عن المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في بومباي أن فيروس كورونا يستطيع البقاء لفترة أقل بكثير على الأسطح المسامية مثل الورق والملابس مقارنة بالأسطح غير النفاذة مثل الزجاج والبلاستيك، وفقاً لموقع thehealthsite.

يعيش فيروس كورونا من أربعة إلى سبعة أيام على الزجاج والبلاستيك، وأظهرت الدراسة أنه ينتقل من خلال قطرات الجهاز التنفسي، وعندما تتساقط القطرات المحمّلة بالفيروس على سطح ما تسبب انتشاراً للعدوى، وتبيّن أن القطرة تظل سائلة لفترة أقصر بكثير على سطح مسامي، ما يجعلها أقل ملاءمة لبقاء الفيروس، وبذلك يمكن للفيروس أن يعيش لفترة أطول على الزجاج والبلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ.

ويقترح البحث أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة 4 أيام على الزجاج، و7 أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، ومع ذلك، قال الباحثون: إن الفيروس نجح في البقاء لمدة ثلاث ساعات على الورق، بينما ظل لمدة 48 ساعة على القماش.

وتقترح الدراسة أيضاً أن المقاعد في الأماكن العامة مثل الحدائق ومراكز التسوق والمطاعم والسكك الحديدية أو المطارات، يمكن تغطيتها بقطعة قماش لتقليل مخاطر انتشار المرض.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت دراسات سابقة أن 99.9% من محتوى سائل القطرة للفيروس على الأسطح غير النفاذة والمسامية تتبخر خلال الدقائق القليلة الأولى، وبالتالي يبقى سائل رقيق مجهري على الأجزاء الصلبة المكشوفة، حيث لايزال بإمكان الفيروس البقاء على قيد الحياة.