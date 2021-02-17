“أستانا 15”: الالتزام بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض الأجندات الانفصالية

أكد البيان الختامي للقاء الدولي الـ 15 لصيغة أستانا تجديد الدول الضامنة التزامها الشديد بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها.

وشدد البيان الختامي للقاء الدولي الـ 15 لصيغة أستانا المنعقد في مدينة سوتشي الروسية على “رفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها وإدانة تزايد أنشطة التنظيمات الإرهابية فيها”، وأيضاً “رفض محاولات خلق وقائع جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب ورفض نهب النفط الذي يجب أن تعود عائداته للدولة السورية”.

وأشار البيان إلى إدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سورية التي تنتهك القانون الدولي وتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر.

وركز البيان على الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون ودعم عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف، ورفض الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في مواجهة وباء كورونا، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة والمساهمة في عملية إعادة الإعمار في سورية.

وحسب البيان سيعقد الاجتماع الدولي السادس عشر بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان منتصف العام الجاري.

سوسان وخاجي: الاستمرار بمكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه

وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين، عقد اجتماعاً اليوم مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.

واستعرض الجانبان مجريات اللقاء الخامس عشر من مسار أستانا والأوضاع في سورية، حيث كان هناك تطابق في وجهات النظر حول أهمية مواصلة العمل المشترك على مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بالاستمرار بمكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل على كل الأراضي السورية.

كما أكد الجانبان على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف سياسة فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تنتهجها بعض الدول الغربية والتي تستهدف الشعوب، بالإضافة إلى أهمية عدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية وفي الوقت ذاته عدم السماح بوصولها إلى التنظيمات الإرهابية.

وفيما يتعلق بالعملية السياسية، شدد الجانبان على أهمية احترام القواعد المرجعية لهذه العملية وخاصة لجهة رفض أي تدخل خارجي في عملها أو تحديد أي جداول زمنية مصطنعة.