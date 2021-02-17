إحياء العيد الوطني للمجالس المحلية بطرطوس

طرطوس- رشا سليمان

أحيت محافظة طرطوس العيد الوطني للمجالس المحلية بإقامة حملات نظافة، وترحيل قمامة، وتعزيل الخنادق المطرية، وزراعة الأشجار والورود وتقليم الأشجار في عدد من البلدات في المحافظة، كما أقامت المحافظة حفلاً في المركز الثقافي في طرطوس إحياء لهذا اليوم، وتضمن الحفل عرضاً لمادة علمية عن لقاء السيد الرئيس بشار الأسد مع رؤساء المجالس المحلية، وبعض أعمال الوحدات الإدارية، كما تم تكريم رؤساء البلديات التي كانت نسب التنفيذ فيها ١٠٠% لكل من الموازنتين المستقلة والذاتية.

وأوضح مجدي طعمة، رئيس بلدية الحمدية، بأن دور الإدارة المحلية لا يقتصر على تأدية الخدمات الأساسية للمواطنين من ترحيل قمامة، أو شق طرق أو تعبيد، وتنفيذ الصرف الصحي، وغيرها من الأمور الخدمية، وإنما لها وفق القانون الدور الأكبر في تنمية المجتمع من خلال الوحدات الإدارية القادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، وتعزيز إيرادات الوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي المنوط بها، وتنمية المجتمع المحلي ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وفي كافة المجالات من خلال منح صلاحيات واسعة للمجالس المحلية، وإعطاء الدور الأكبر لعملية التنمية.

ولفت نائب المحافظ بسام حمود إلى أن القانون 107 لعام 2011 أعطى صلاحيات كبيرة، ويمكن القول: إن الوحدات الإدارية حكومات مستقلة في إدارة الموارد واستثمارها الاستثمار الأمثل، وتعزيز دور المواطن في إدارة شؤونها المحلية، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي ترسم المستقبل، وأعطى الوحدات الإدارية المزيد من الاستقلالية، وتوسيع هامش اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون المجتمع.