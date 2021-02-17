بحث شؤون ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين في الجامعات

ناقشت لجنة شؤون الشهداء وضحايا الحرب في مجلس الشعب اليوم القضايا التي تتعلق بشؤون الطلاب من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين من العسكريين في الجامعات والمراسيم التشريعية والقرارات الخاصة بهم.

وقدم أعضاء اللجنة مداخلات ومقترحات لتقديم مزيد من التسهيلات لهذه الشريحة من حيث المعاملات الإدارية التي تتم في وزارة التعليم العالي والجامعات وتفعيل الأتمتة في هذا المجال وتأمين وتجهيز ممرات خاصة بالجرحى ضمن الكليات ومساواة الطلاب من ذوي شهداء وجرحى القوات الرديفة بذوي شهداء الجيش العربي السوري من حيث المزايا والمنح الدراسية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم استعرض خلال الاجتماع المراسيم التشريعية وتعليماتها التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي التي منحت مزايا للطلاب من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين من العسكريين في الجامعات الحكومية والخاصة من ناحية نسب القبول في الكليات في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا والإعفاء الكامل لهم من الرسوم الجامعية وتحديد رسم رمزي لهم في السكن الجامعي مبينا أن الوزارة تنسق مع وزارة الدفاع لتوصيف القوات الرديفة والنظر بأوضاع أبنائهم في الجامعات والأمر قيد الدراسة من قبل اللجنة المختصة.