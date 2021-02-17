بحضور القادري ..اتحاد عمال حمص يعقد مؤتمره السنوي

حمص- صديق محمد:

عقد اتحاد عمال حمص مؤتمرهم السنوي بحضور الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال والرفيق عمر حورية أمين فرع الحزب . وتركزت مطالب عمال حمص حول تشميل جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بالتأمين الصحي وتخفيض ساعات تقنين التيار الكهربائي لدى الجهات العامة وتأمين وسائط نقل للعاملين وتثبيت العمال المتعاقدين وتعديل أنظمة الحوافز والمكافآت التشجيعية وصرف متممات الراتب وفق الراتب الحالي وتأمين سلة غذائية لكافة العاملين في الدولة وتفعيل دور الرقابة التموينية وضبط الأسعار والسعي لمنح العمال المؤقتين تعويض مخاطر العمل أسوة بالعمال الدائمين وعدم طرح صالة صحارى للاستثمار وتشميل كافة عمال القطاع الإنشائي بالأعمال والمهن الخطرة وإحداث نظام داخلي للشركات الإنشائية واستثناء القطاع الإنشائي من تخفيضات مخصصات المحروقات وتعديل القانون رقم 17 للقطاع الخاص والمشترك وإقرار صندوق الشيخوخة وتشميل عمال النظافة والمسلخ البلدي ورش المبيدات بالمهن الخطرة ومنح مراقبي عمال النظافة تعويض طبيعة العمل 100 % وتأمين مبيت لعمال الريف في مجلس مدينة حمص ومنح المراقبين الفنيين تعويض طبيعة العمل وإصدار لصاقه خاصة بعمال القصر العدلي ومنح العمال المتعاقدين مع الشركة المستثمرة لمعمل السماد الزيادة على الرواتب والترفيعات الدورية وتطوير القطاع العام وإلزام الشركة المستثمرة بالقيام بعمليات الصيانة حسب العقد الموقع معها وتخصيص سيارة إسعاف وتعيين طبيب لعمال المناجم الشرقية وتشميل القطاع الخاص السياحي بالتأمين الصحي وتسهيل إجراءات الاشتراك واعتبار وباء كورونا إصابة عمل واعتبار من فقدوا بسبب الوباء وهم على رأس عملهم شهداء ودعم المشاريع الأسرية الصغيرة ومعالجة موضوع تسرب الخبرات واستقطاب الخريجين الجدد لمنع هجرتهم وإصدار التشريع النفطي وتوحيد تعويض الوجبة الغذائية واللباس العمالي وإلزام مؤسسات القطاع العام باستجرار اللباس العمالي من الوحدة الإنتاجية التابعة لاتحاد العمال وتعديل تسعيرة وزارة الصحة للعمليات والأدوية في القطاع الخاص وتأمين عدد من سيارات الإسعاف للمحافظة لتقديم الخدمة الصحية الأفضل للمواطنين وتشميل أبناء العاملين بالطبابة بأسعار رمزية في المشفى العمالي وإعادة تأهيل اشقق السكنية التابعة للسكك الحديدية وتسليمها للعاملين ووضع برنامج زمني لتنفيذ المطالب العمالية وتحويل عقود الخبرة في شركة الوليد إلى عقود سنوية وتشميلهم بالتأمين الصحي ومنح عمال الغزل الوجبة الغذائية الوقائية والداعمة وإعادة تأهيل وترميم مبنى مصرف التسليف الشعبي والإنتاجي والصناعي وتثبيت العاملين على نظام البون والعقود بمختلف أنواعها والفاتورة وتأهيل المعهد النقابي ورفده بالتجهيزات اللازمة لإعادة تشغيله .

الرفيق القادري أوضح أهمية عقد المؤتمر السنوي لعمال المحافظة كونه فرصة هامة للاستماع إلى هموم ومشاكل العمال التي تعيق تنفيذ الخطط الإنتاجية والعمل لتذليل العقبات وحل المشكلات، مشدداً على أهمي تفعيل دور اللجان النقابية في التجمعات العمالية بما يخدم العمل والعمال، مشيراً إلى أن الاتحاد العام للعمال يسعى لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للعاملين وإقامة دورات تدريبية لأسر العاملين لتعلم من وحرف ومساعدتهم بالحصول على قروض لممارسة المهن التي تعلموها إضافة إلى مساعدتهم في تأمين أسواق لتصريف منتجاتهم وافتتاح دورات تعليمية لأبناء العملين في الشهادتين الاعدادية والثانوية وتأمين كافة مستلزمات هذه الدورات على نفقة الاتحاد العام إضافة إلى السعي مع الحكومة لتحسين الوضع المعيشي من خلال رفع متممات الرواتب ورفع الأجور بما يحفز العاملين على بذل المزيد من الجهود لرفع سوية العمل وزيادة الإنتاج من حيث الكمية والنوعية.