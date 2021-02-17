بريطاني يحقق ثروة من تصيد الأسعار الخاطئة

حقّق رجل بريطاني يُدعى ديفيد جاجو ثروة صغيرة عبر البحث عن المنتجات رخيصة الثمن على الإنترنت وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، حيث يقوم بتصيّد أخطاء بعض أصحاب المنتجات الذين لا ينجحون في وضع أسعار تناسب قيمتها على الإنترنت، وبعد شرائها بأثمان بخسة، يقوم ببيعها بأسعار مرتفعة ليجني أرباحاً معقولة منها.

وبدأ ديفيد، الذي يعمل كمحلّل لتكنولوجيا المعلومات في جامعة بروتسموث، رحلته في هذا المجال بالمصادفة قبل أربع سنوات، عندما وجد جهاز x box جديداً، بثمن لا يتجاوز 50 دولاراً، وبعدها استمر الرجل في البحث عن مثل هذه الصفقات، حيث عثر على علبة ماكياج جديدة بسعر لا يتجاوز 3 دولارات فقط، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ويقول ديفيد إن بعض الأشخاص يعرضون منتجات مستعملة أو جديدة على الإنترنت، ويخطئون في وضع الأسعار المناسبة، فيقوم هو بطلب هذه المنتجات مشترطاً عليهم الالتزام بالسعر الموجود حتى ولو كان عن طريق الخطأ، وبالفعل يلتزم بعض الأشخاص بالأسعار التي يضعونها.

ولا يقتصر عمل ديفيد على شراء الأشياء الرخيصة وبيعها، لكنه يحتفظ بالأشياء التي يحتاجها في عمله أو منزله، أو يقدّمها كهدايا للمقربين من العائلة والأصدقاء، أما المواد الغذائية التي لا يستخدمها فيتبرع بها لبنوك الطعام والجمعيات الخيرية، أو يقدمها للحيوانات الأليفة، ويذكر أن ديفيد لا يبخل بمعلوماته على الآخرين، إذ أنه بدأ بمشاركة أسراره التجارية على صفحته على تيك توك، والتي تحتوي على 642 متابعاً الآن.