تعديلات جديدة على القانون الدولي لكرة الطائرة.. واتحاد اللعبة غائب!

أجرى الاتحاد الدولي لكرة الطائرة عدداً من التعديلات الجديدة على مواد قانون اللعبة التي سيعمل بها خلال الفترة من 2021-2024، ولكن لن يتم السماح بتطبيقها إلا بداية العام المقبل، وقبل اولمبياد طوكيو، لكن اللافت غياب اتحادنا المحلي عن شرح التعديلات لكوادره!.

المدرب الدولي مفيد شريط أوضح لـ “البعث” أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة النشاط داخل الملعب، وستشهد تطوراً ملحوظاً في قوانينها لتصبح أكثر سرعة الموسم المقبل، مبيّناً أن التعديلات الجديدة تناولت عدة أوجه تتعلق في بعض منها بتغيير لون أرضية الملعب بألوان مختلفة “تفرق” بين المنطقة الأمامية والمنطقة الخلفية، ومنطقة الإحماء، حيث يمكن أن تكون خلف مقعد الفريق في حال ارتفاع المقصورة عن أرض الملعب أكثر من 5.2 م، أما بالنسبة لمنطقة الجزاء فتم إلغاؤها تماماً، وفي حال طرد أي عضو من أعضاء الفريق يجب عدم مشاركته حتى نهاية الشوط، وأن يذهب لغرفة تبديل ملابس فريقه حتى نهاية الشوط، أما عضو الفريق المعاقب بالاستبعاد (عدم الأهلية) فعليه أن يذهب لغرفة تبديل ملابس فريقه حتى نهاية المباراة، وفي حال تبديل لاعب تم طرده أو استبعاده، ولم تكن هناك إمكانية للتبديل القانوني، فإنه يحق للفريق أن يقوم بتبديل استثنائي، وإذا لم يكن التبديل الاستثنائي ممكناً يعلن أن الفريق غير مكتمل.

وأشار شريط إلى أن التعديلات تضمنت أيضاً الإضاءة، فيجب ألا تقل شدة الإضاءة عن 300 لوكس في المسابقات المحلية، و2000 لوكس في مسابقات الاتحاد الدولي، والمسابقات الرسمية، ويتم قياس شدة الإضاءة على ارتفاع 1 متر فوق مساحة منطقة اللعب، وتم تعديل عرض الشبكة فأصبحت 1 متر قد يكون (+ أو– 3 سم)، مضيفاً: طالت التعديلات اللاعب الحر، ويمكن أن يكون (الليبرو) رئيس الفريق أو رئيس الشوط، ويمكن للاعب الليبرو في الفريق نفسه أن يرتدي زياً مختلفاً في المسابقات العالمية للاتحاد الدولي، والمسابقات الرسمية للكبار، كما يمكن ارتداء الكمامات الضاغطة أو ملابس الحماية من الإصابة المبطنة للحماية (الاسترتش)، واستخدام اللون الأسود أو الأبيض، ويجب أن يكون بلون الجزء نفسه المقابل من الزي الرسمي للفريق، أو لون البشرة، بشرط أن يرتدي جميع اللاعبين المستخدمين لهذه الكمامات أو الملابس باللون نفسه، كما تم إلغاء الوقت المستقطع الفني تماماً في المسابقات العالمية للاتحاد الدولي، والمسابقات الرسمية للكبار، ويمكن أن يتم تحديد مدة الوقت المستقطع إذا وافق الاتحاد الدولي على هذا الطلب بناء على طلب المنظم، وفي حال غاب المدرب أو المدير الفني، ولم يكن لدى الفريق مدرب مساعد أسندت إليه مهام المدرب، يمكن لرئيس الشوط طلب الأوقات المستقطعة والتبديلات.

كانت النقطة الأبرز، حسب شريط، تتعلق بمركز اللاعبين، حيث يجب تحديد مراكز اللاعبين، وتُراقب (مراكزهم) بحسب مواضع أقدامهم الملامسة للأرض، بحيث يحدد مركز اللاعب بآخر اتصال أقدامه بالأرض.

عماد درويش