حالة الطرق العامة صباح اليوم نتيجة الأحوال الجوية السائدة

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظة اللاذقية غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت الإدارة في نشرتها الصباحية أن كل الطرق في محافظة اللاذقية سالكة ما عدا الطرق المؤدية إلى ناحية صلنفة غير سالكة بسبب تساقط وتراكم الثلوج وطريق بيت ياشوط – الغاب سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة (الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار) وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنبا للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة الى تخصيص الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

في سياق متصل تسببت العاصفة المطرية والثلجية التي تعم المنطقة حالياً في إغلاق عدد من المحاور الطرقية في منطقتي الغاب ومصياف في الريف الغربي لمحافظة حماة الأمر الذي استدعى تدخل عدد من الآليات الفنية والهندسية لدى مديرية الخدمات الفنية والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب التي تعمل حاليا على معالجتها وتسليكها وتأمين حركة سير المركبات فيها.

وبين المهندس محمد مشعل مدير الخدمات الفنية في حماة أن المحاور الطرقية المغلقة جراء تراكم الثلوج في مجال منطقة مصياف تشمل طريق (شيحة مصياف – الرصافة) وطريق (عين الشمس – البيرة – وطريق -القدموس – حيلين) حيث تعمل اليات مديرية الخدمات الفنية على فتحها مشيرا إلى أنه تم ارسال عدد من اليات الكريدر الثقيلة لتنفيذ أعمال قشط الثلوج المتراكمة والعمل على فتح الطرقات وتأمينها وتمكين المركبات من السير عليها مجدداً.

من جانبه أوضح المهندس أوفى وسوف مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أنه في مجال منطقة الغاب لا يوجد سوى طريق (بيت ياشوط) نهر البارد مغلقاً نتيجة تراكم الثلوج التي ازدادت غزارتها مع ساعات الصباح مبينا أن انقلاب سيارة شاحنة وسط الطريق زاد في عرقلة حركة مرور الآليات فيه ومشيرا إلى أنه تم إرسال ثلاث آليات كريدر وتركس وبلدوزر وهي تعمل حالياً على فتح الطريق وتأمينه.