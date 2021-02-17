“حماية المستهلك” تعوّل على “تسونامي” ضبوط لتحسين أداء المخابز!

دمشق – يارا شاهين

يعوّل مدير حماية المستهلك علي الخطيب على ما نظمته مديريتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في محافظتي دمشق وريفها، من ضبوط تموينية خلال الساعات الماضية بحق عدد كبير من المخابز، بغية تحسين أداء هذه المخابز وتأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبز التمويني وبنوعية جيدة.

وأوضح الخطيب في تصرح خاص لـ”البعث” أن تنظيم الضبوط اللازمة للمخالفين يتم وفق أحكام القانون 14 لعام 2015، وبالتركيز على مخالفات التصرف بالدقيق التمويني لغير الغاية المخصصة له ونوعية الخبز المنتج، ووصوله إلى مستحقيه، مؤكداً استمرار قيام الوزارة بتوجيه جهاز حماية المستهلك بالمحافظات لتشديد الرقابة على الأفران العامة والخاصة لاسيما لجهة التقيد بالدور بهدف الحد من ظاهرة الاتجار بالمادة وبيعها لغير الغاية المخصصة لها والتخفيف من حالات الازدحام عليها، والتصرف غير المشروع بالدقيق، وسوء صنع الرغيف، وضبط كافة حالات التهريب والتصرف غير المشروع بالدقيق والخبز التموينيين، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتواني عن اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى إحالتهم موجوداً للقضاء المختص وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

يذكر أن مديريتي حماية المستهلك في دمشق وريفها قد نظمتا عدداً لافتاً من الضبوط، ففي دمشق تم ضبط 14 مخبزاً سياحياً لا يلتزم أصحابها بتسعيرة التموين المقررة وطالت الضبوط مخبز فرنجكجي “المزة” ومخابز تفاحة والربيع وزهرة حلب والخليل “مساكن برزة” ومخبز آدم “أسد الدين” ومخبز الدقاق “العمارة” ومخابز البيروتي والسلام والعابد “باب مصلى” ومخبزي كيلوبترا والركن الملكي “دمر” ومخبز اليمان الحديث “شارع بغداد” ومخبز تيستي سويت “نهرعيشة، وكذلك نظم عناصر المديرية ضبطاً بحق مخبز الحسنين بمساكن برزة لشروعه بالتصرف بالدقيق التمويني (عدم عجن كامل المخصصات).

وفي السياق، نُظم 70 ضبطاً تموينياً طالت عدداً من المخابز في عدرا العمالية والزبداني وحفير الفوقا وجديدة الخاص وحلا وسعسع بمخالفات نقص بالوزن وسوء صناعة الخبز وعدم التقيد بأوقات العمل.