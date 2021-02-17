صحفيو حلب يعقدون مؤتمرهم السنوي

حلب – معن الغادري:

طالب صحفيو حلب خلال أعمالهم مؤتمرهم السنوي بتأمين الحماية للصحفيين خلال تأدية مهامهم المهنية وخاصة العاملين في المكاتب الصحفية وإقامة دورات تدريبية وورشات عمل وتأهيل لتطوير عملهم المهني وندوات خاصة بالتوعية التنظيمية بقانون اتحاد الصحفيين ونظامه الداخلي، متسائلين عن الجديد الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد لصحفيي حلب.

كما تمت المطالبة بضرورة إعادة النظر بالتعويضات الصحفية وبالنظام الداخلي للاتحاد واللائحة التنظيمية خاصة ما يتعلق بانتخابات الفروع والمكتب التنفيذي وبمدة الانتساب.

وركز عدد من الزملاء خلال مداخلاتهم على ضرورة أن تكون العلاقة بين الصحفيين والمسوولين إيجابية وبما يخدم مسيرة العمل وأن يكون هناك تعاوناً وتسهيلاً للعمل الصحفي وعدم حجب المعلومات، وأن يكون هناك تفهماً لمهمة العمل الصحفي والتعاطي بصورة لائقة بعيداً عن التشنج والتوتر مع وسائل الإعلام.

وطالب أعضاء المؤتمر باتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة نقل العاملين من أعمال غير صحفية إلى مديريات التحرير لما لذلك من انعكاس على المهنة والكفاءة والتشدد بمعاقبة من ينتحل صفة الصحفي وبرفع سن التقاعد للصحفيين إلى 65 عاماً أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة .

وفي معرض رده على المداخلات أشار موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين في سورية أن أكثر ما يمكن أن يقدمه الإتحاد للصحفيين هو اللقاءات المستمرة والتقدير والاحترام والحب لجهدهم وعملهم، مؤكداً على دور الصحفيين كمؤثرين في المجتمع عبر ملامستهم قضايا الوطن والمواطنين وتسليط الضوء عليها ، وضرورة أن يعي الصحفيون هذا الدور متسلحين بانتمائهم الوطني وحسّهم المهني ، منوهاً إلى الدرو الإيجابي الذي قام به العاملون في وسائل الإعلام الوطنية في مواجهة آلة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية .

ولفت الزميل عبد النور إلى ضرورة أن يكون الصحفي على علم بقوانين الإعلام وتنظيم التواصل على الشبكة وقانون اتحاد الصحفيين كون الصحفي هو الأقدر على حماية نفسه بوعيه ومعرفته لما يكتب وفهم البيئة المحيطة به .

وكان رئيس فرع حلب لاتحاد الصحفيين عبد الكريم عبيد قد استعرض مجمل التقارير المقدمة للمؤتمر والأنشطة التي قام بها الفرع والخطوات التي يقوم بها للنهوض بواقع العمل الصحفي .

حضر أعمال المؤتمر الرفيق عماد الدين غضبان رئيس مكتب الاعداد والثقافة والإعلام الفرعي ورئيس المكتب المختص في مجلس المحافظة .