فوائد السحلب

يفضّل العديد من الأشخاص تناول السحلب في فصل الشتاء الذي يعدّ من المشروبات الساخنة التي تمتلك العديد من الفوائد، حيث يسهل التنفس ويساعد في مكافحة السعال والتهاب الشُعب الهوائية، ويساعد في حالات الإمساك ويفيد البواسير، ويحسّن قوى العقل ويزيد من قدرة القلب على التحمّل، ويعزّز تنظيم تدفق الدورة الشهرية، ويساعد الجسم على التخلّص من الديدان المعوية، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية، ما يساعد على الشعور بالدفء والحرارة في فصل الشتاء، ويساهم في علاج الإسهال، ويعالج حرقة المعدة، ويساعد في التخلّص من انتفاخ البطن والغازات المعوية، ويعمل على تحسين عملية الهضم وتسهيل حركة الأمعاء.