قطبا الكرة الحمصية والبحث عن استعادة التوازن

حمص- نزار جمول

يبدو أن فريق الكرامة أمام فرصة كبيرة لاستعادة صدارته في ملعب الجلاء بدمشق في المرحلة الثالثة من إياب الدوري الممتاز، عندما يلتقي ظهر اليوم الأربعاء مع مضيفه المتصدّر الجيش والفارق بينهما ثلاث نقاط، حيث إن رصيد الجيش 34 نقطة مقابل 31 نقطة للكرامة.

ومع أن ظروف النسر الأزرق صعبة نتيجة العقوبة الاتحادية التي حرمت قلب دفاعه محمود اليونس حتى نهاية الموسم، إضافة لغياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة، ورغم خسارته أمام الاتحاد في المرحلة السابقة والتي صدمت جماهيره، إلا أن مدربه أحمد عزام أكد لـ”البعث” أن خسارة الاتحاد أصبحت وراءه وستكون حافزاً لفريقه خارج أرضه للفوز وإحراز النقاط كاملة، فمن المعروف عنه أنه يكبر فوق الجراح رغم صعوبة المباراة مع المتصدّر. واعتبر العزام أن المهمّة ليست مستحيلة لأن كل فرق الدوري بمستوى متقارب، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أن الكرامة سيلعب هذه المباراة من دون ضغط، وسيبقى لعوامل اللياقة البدنية والذهنية القدرة على تحديد هوية الفائز.

وفي الطرف الحمصي الآخر يلتقي الوثبة مع ضيفه الوحدة على أرض ملعب الباسل في حمص، حيث يبحث الوثبة عن النقاط الثلاث لتحسين مركزه التاسع ومصالحة جماهيره رغم قوة الخصم.