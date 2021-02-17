محلج العاصي ينهي توريد نواتج الحلج للعام والخاص

حماة- منير الأحمد

أنهى محلج العاصي بحماة توريد بالات القطن المحلوج، والبذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي إلى شركات القطاعين العام والخاص.

وأوضح مدير المحلج ياسر حلبية أن المحلج استلم هذا الموسم 3889 طناً من الأقطان المحبوبة من فلاحي محافظتي الرقة ودير الزور تم حلجها بالكامل، ونتج عنها 1386 طناً من بالات القطن المحلوج، و2360 طناً من البذور الصناعية، والباقي عبارة عن أتربة ومخلفات ثانوية، مبيّناً أنه تم توريد كافة كميات بالات القطن المحلوج لشركات الغزل والنسيج العامة في جبلة واللاذقية وحماة، فيما تم توريد البذور الصناعية لشركات الزيوت العامة والخاصة داخل المحافظة وخارجها.

وأشار حلبية إلى أنه يتم حالياً إجراء صيانة شاملة لآلات الحلج الموجودة في المحلج البالغ عددها ثلاثاً لكي تكون جاهزة للموسم المقبل، مبيّناً أن عمال المحلج بحاجة ماسة لزيادة تعويضات العمل نظراً للجهد الكبير الذي يبذلونه أثناء موسم الحلج.

وكان محلجا سلمية ومحردة بمحافظة حماة قد أنهيا مؤخراً عمليات حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي.