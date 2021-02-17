مطالبات بتشميل المتقاعدين بالتأمين في مؤتمر صحفيي حماة

حماة- حسان المحمد

تركزت مداخلات أعضاء مؤتمر فرع اتحاد الصحفيين بحماة حول تحسين الوضع المعيشي للصحفيين من خلال زيادة تعويضاتهم، بما يواكب ارتفاع الأسعار ويسهم في تحسين واقع عملهم، كما طالبت المداخلات بتثبيت الصحفيين المعيّنين بموجب عقود سنوية ورفع الراتب التقاعدي، وتأمين اللباس أو بدل هندام، والحدّ من الدخلاء على مهنة الصحافة ومن يتسلقون على المهنة بشكل غير شرعي، والمطالبة بمعاقبة منتحلي صفة الصحافة، إلى جانب تشميل أبناء الصحفيين بالحسومات المالية في مجال التعليم الجامعي، والتعاقد مع شركات تأمين صحي للصحفيين المتقاعدين وأسرهم، ورفع سقف الوصفات الطبية بما يواكب الأجور الباهظة للطبابة والأدوية، وتأمين أدوية الأمراض المزمنة أو رفع قيمة الوصفات لمرضى الأمراض المزمنة، ومنح بدل تنقل وتوفير الظروف المناسبة لعملهم، وتسهيل انتساب المصورين إلى الاتحاد، والعمل على إيجاد مشاريع استثمارية للاتحاد وزيادة موارده، فضلاً عن تشميل فروع الاتحاد بالايفادات الخارجية، وإنجاز استملاك قطعتي الأرض في ضاحية البعث ليصار إلى تشييد بناء بغرض الاستثمار، وإجراء مسابقات لتعيين خريجي الإعلام.

رئيسُ اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أكد على دور الصحفيين في الاستحقاقات القادمة، ولاسيما في الانتخابات الرئاسية، وأن الخيار هو سيد الوطن الدكتور بشار الأسد لأنه الأجدر والأقدر على قيادة المرحلة القادمة بالحفاظ على سورية واحدة موحدة وإعادة إعمار ما دمّره الإرهاب.