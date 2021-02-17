مع تنامي الرفض لوجودها.. “قسد” تشن حملة اعتقالات في الطيانة وكسرة عفنان

واصلت ميليشيا “قسد”، المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي، التضييق على المدنيين في مناطق انتشارها، حيث داهمت بلدة الطيانة في ريف دير الزور الشرقي، واختطفت ثلاثة مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وسط إطلاق نار كثيف من بنادقهم الحربية لترهيب الأهالي.

وفي محاولة منها لضبط الأوضاع الأمنية السيئة في مخيم الهول للاجئين شرق مدينة الحسكة، أفادت مصادر محلية بأن “المخيم شهد حملة مداهمات طالت عددا من أقسامه نفذتها مجموعات مسلحة من الميليشيا، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة الفوضى وتسجيل حالات قتل متكررة بحق عدد من قاطني المخيم باستخدام أسلحة فردية مزودة بكواتم للصوت”.

ووفق المصادر فإن الميليشيا “اختطفت 14 مدنيا بينهم امرأتان من المخيم وكثفت الدوريات وأعمال الحراسة وفرضت حظرا للتجوال من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا”.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” حاصرت قرية في منطقة تل حميس بريف الحسكة الشمالي الشرقي بمساندة مروحيات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي واختطفت مدنيا واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي جنوب الرقة أقام مسلحون من ميليشيا “قسد” حواجز في محيط قرية كسرة عفنان وأقدموا على اختطاف 7 مدنيين وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوفها قسراً وفقا لما ذكرته مصادر محلية.

في الأثناء، ذكرت مصادر أهلية أن “عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لميليشيا قسد على الطريق الواصلة إلى قرية أبو وحل شمال الرقة ما أدى إلى مقتل مسلحين وإعطاب السيارة”.

يأتي ذلك فيما انفجرت عبوة ناسفة في حي المحمودية بمدينة عفرين ما أدى إلى إصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات، وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها فرضوا طوقا أمنيا حول مكان الانفجار ولم يتم التأكد فيما إذا أسفر الانفجار عن قتلى أو مصابين في صفوف الإرهابيين.

كما أصيب 4 أطفال بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في مدينة العشارة بريف ديرالزور الشرقي، وذكر مدير مشفى الأسد بدير الزور الطبيب مأمون حيزة أنه تم إسعاف أربعة أطفال إلى المشفى مصابين بجروح سطحية في مختلف أنحاء أجسادهم نتيجة تعرضهم لشظايا ناتجة عن انفجار لغم وتم تقديم العلاج اللازم لهم.

في المقابل، ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال التركي ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين اعتدت بالمدفعية على المناطق السكنية في محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي “إم فور” شمال الرقة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية.