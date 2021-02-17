منخفض جوي قطبي يؤثر على البلاد وأمطار غزيرة متوقعة وثلوج على ارتفاع 800 متر

يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها من 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي المنشأ مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً ماطراً على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً خاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويتدنى مستوى الهطل الثلجي ليصبح فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر ويكون الهطل ممزوجاً وغير تراكمي دون ذلك.

والرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تصل حتى 90 كم/ساعة أحياناً خاصة على المناطق الجنوبية والبحر عال يتحول إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تضعف الفعالية الجوية ويميل الجو للاستقرار بشكل تدريجي مع أجواء غائمة جزئياً بشكل عام وبقاء فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة من البلاد وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

ويكون الجو شديد البرودة ليلاً في معظم المناطق ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.