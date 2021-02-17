“نقل حلب” تحدد 3 مناطق للكشف على الجرارات

حلب- معن الغادري

حددت مديرية النقل بحلب ثلاث مناطق في ريف المحافظة لتقوم لجان “الفحص الفني” للكشف على الجرارات والآليات الزراعية دون الحاجة إلى مراجعة مركز المحافظة، وتأتي هذه الخطوة لدعم الفلاحين والمزارعين، وتقديم التسهيلات، وتبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد والنفقات، ودون تحميلهم أية تكاليف إضافية.

وبيّن مدير النقل عبد الفتاح ويس أن المناطق التي تم اعتمادها هي دير حافر، والسفيرة، ونبل، مبيّناً أن قرار وزارة النقل بإجراء “الفحص الفني” للآليات يخدم العملية الإنتاجية الزراعية، داعياً الفلاحين، مالكي الآليات الزراعية، إلى مراجعة الوحدات الإدارية (البلديات) في هذه المناطق ليتسنى للجان الفنية بالمديرية إجراء الفحص الفني اللازم بالسرعة المطلوبة.