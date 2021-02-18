“التجارة الداخلية” تتحضر لمعرض “الباسل”.. والأولوية للاختراعات التكنولوجية والكهربائية

دمشق – يارا شاهين

ناقشت اللجنة التحضيرية لمعرض الباسل للإبداع والاختراع التحضيرات الجارية لإقامة معرض الباسل للإبداع والاختراع، وما تم تنفيذه من الأعمال المنوطة بكل لجنة من اللجان إلى الآن من حيث التجهيز والداخلي والخارجي لجناح المعرض، بالإضافة للتغطية الإعلامية لجميع مراحل المعرض من التحضيرات الأولية وحتى حفلة الختام وتوزيع الجوائز.

وبين المهندس رفعت سليمان معاون وزير التجارة وحماية المستهلك أهمية معرض الباسل للإبداع والاختراع لجهة كونه سبيلاً لاطلاع المهتمين من رجال الأعمال والشركات والوفود العربية والأجنبية على أهم الاختراعات السورية.

وركز سليمان خلال حديثه لـ” البعث” على ضرورة التجهيز المسبق للمعرض من خلال تجهيز الجناح الخاص به في معرض دمشق الدولي، ودراسة آلية نقل المعروضات وتأمين الإقامات والسكن للمشاركين، مبيناً أن هناك شروط للمشاركة بالمعرض أهمها أن يكون الاختراع المرشح ضمن إحدى المحاور التالية (التكنلوجيا، الكهرباء، الهندسة الميكانيكية، المجالات الطبية، التصميم والإنتاج والإنشاءات الثابتة، البيئة، إعادة الإعمار، الكيمياء) منوهاً إلى أن عدد الاختراعات المشاركة سيكون محدوداً وسيتم انتقاء المشاركات الأفضل بناءاً على تقييم اللجنة العلمية، وأن آخر مهلة لاستلام الطلبات ستكون بتاريخ 2/5/2021.

وأشاد سليمان بالتعاون مع المنظمات والوزارات والهيئات العلمية والبحثية مثل وزارة التربية، منظمة طلائع البعث، المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبالعودة إلى اجتماع اللجنة التحضيرية فقد بحث المجتمعون إمكانية تأمين وسائط النقل خلال أيام المعرض لكل المشاركين فيه ونقلهم واختراعاتهم إلى جناح المعرض، بالإضافة لتأمين السكن للمشاركين من كافة الجهات حسب الإمكانيات الممكنة. ووجه سليمان خلال الاجتماع المديريات المعنية لبذل المزيد من الجهود لإقامة المعرض وفق المعايير والأسس التي تم وضعها وضمن الأولويات المحددة.

وأكد سليمان على أهمية المعرض في الترويج للاختراعات، والبحث عن سبل تضمن وضع هذه الأفكار والاختراعات موضع التنفيذ والاستثمار من خلال اطلاع المهتمين من رجال الأعمال والشركات والوفود العربية والأجنبية على هذه الاختراعات، مؤكدا حرص الوزارة الدائم للتعاون والتشارك مع الوزارات والمنظمات والهيئات العلمية والبحثية لاستقطاب المبدعين والمخترعين وتسليط الضوء على أعمالهم واختراعاتهم وضرورة الاستفادة منها في ميادين التنمية الاقتصادية.