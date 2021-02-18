الجيش اليمني يأسر عدد من قوات الفار هادي ومرتزقة الإخوان في مآرب

استهدف سلاح الجو المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية مواقع لقوات الفار عبد ربه منصور هادي وحزب الإصلاح الإخواني وتحالف العدوان السعودي في جبهات عديدة من محافظة مأرب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفاد مصدر ميداني للمسيرة نت.

المصدر تحدث عن أسر القوات المسلحة اليمنية عدداً من عناصر قوات هادي وحزب الإصلاح بعد معارك عنيفة بين الطرفين غرب مأرب شمال شرق اليمن.

في سياق متصل، أصيبت إمرأة يمنية اليوم بقصف لقوى العدوان السعودي على محافظة حجة. وذكر موقع المسيرة نت أن قوى العدوان السعودي استهدفت بقصف مدفعي منازل المواطنين في قرية الثيل بمديرية مستبا ما أسفر عن إصابة إمرأة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفا عشرات الالاف من الضحايا ودمارا هائلا في البنى التحتية بالبلاد.

سياسياً رأى عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الرئيس الأميركي جو بايدن يقدم نفسه حملاً وديعاً كأن لا علاقة لبلاده بما يحدث في اليمن.

وقال الحوثي إن بايدن شريك في العدوان على اليمن، مشدداً على أنه إذا أرادت واشنطن ودول العدوان أن تكون هناك خطوات عملية فلتبدأ بوقف العدوان وفك الحصار. كما أشار الحوثي إلى أنه لا يمكن على الإطلاق أن يكون هناك حل للمأساة الإنسانية بالطريقة التي تنتهجها الإدارة الأميركية.