الحوثي: بايدن شريك في العدوان على اليمن

رأى عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الرئيس الأميركي جو بايدن يقدم نفسه حملاً وديعاً كأن لا علاقة لبلاده بما يحدث في اليمن، وقال: إن بايدن شريك في العدوان على اليمن، مشدداً على أنه إذا أرادت واشنطن ودول العدوان أن تكون هناك خطوات عملية فلتبدأ بوقف العدوان وفك الحصار، كما أشار إلى أنه لا يمكن على الإطلاق أن يكون هناك حل للمأساة الإنسانية بالطريقة التي تنتهجها الإدارة الأميركية.

ومنذ أسابيع، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، وقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن، وقال: “يجب العمل على وضع حد للحرب على اليمن. طلبت من فريقي المختص للشرق الأوسط العمل لوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح الحوار”.

كما قال وزير الخارجية انتوني بلينكن يوم أمس الأربعاء إن “بلاده تضاعف جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب المروعة في اليمن”، مشيراً إلى أن الحرب المروعة في اليمن ساهمت في خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ميدانياً، استهدف سلاح الجو المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية مواقع لقوات الفار عبد ربه منصور هادي وحزب الإصلاح الإخواني وتحالف العدوان السعودي في جبهات عديدة من محافظة مأرب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفاد مصدر ميداني للمسيرة نت.

المصدر تحدث عن أسر القوات المسلحة اليمنية عدداً من عناصر قوات هادي وحزب الإصلاح بعد معارك عنيفة بين الطرفين غرب مأرب شمال شرق اليمن.

في سياق متصل، أصيبت إمرأة يمنية اليوم بقصف لقوى العدوان السعودي على محافظة حجة. وذكر موقع المسيرة نت أن قوى العدوان السعودي استهدفت بقصف مدفعي منازل المواطنين في قرية الثيل بمديرية مستبا ما أسفر عن إصابة إمرأة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفا عشرات الالاف من الضحايا ودمارا هائلا في البنى التحتية بالبلاد.