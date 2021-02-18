انخفاض عدد الإصابات بكورونا بالسلمية

حماة- ذكاء أسعد

أكد الدكتور ناصح عيسي، مدير مشفى السلمية الوطني، انخفاض أعداد إصابات كورونا في السلمية وريفها، وانخفاض عدد المراجعين لقسم الصدرية، مبيّناً في تصريح لـ “البعث” أن نسبة الانخفاض كانت ملحوظة إذ بلغت حوالي 80% مقارنة بالموجة الأولى، ما اعتبره رقماً يدعو للارتياح الشديد، حيث تم تجاوز المرحلة الثانية من الوباء.

وذكر عيسي أن هذا الانخفاض لا يعني الأمان المطلق، فقد يعود بموجة ارتدادية أقوى، كما حصل في بعض البلدان، خاصة بعد السلالة الجديدة التي ظهرت مؤخراً في انكلترا، والتي سميت بالسلالة البريطانية، وأطلق عليها اسم B.1.1.7 التي تعد أسرع انتشاراً ونقلاً للعدوى من سابقتها، وأشد أعراضاً، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية، لذلك شدد عيسي على ضرورة تقيد المواطن بإجراءات الوقاية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، والتشدد بتطبيقها من قبل الجهات المعنية في الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية للحد من انتشار الفيروس، ولفت إلى أن الأشخاص المرضى الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة مثل السعال الخفيف، والآلام العضلية، واحتقان الأنف، ينبغي أن يعزلوا أنفسهم في المنزل، مع ارتداء الكمامة، لأن المرض ينتقل عن طريق القطيرات التي يفرزها الشخص عند السعال أو العطاس، وحتى عندما يتكلم، وعلى من يقوم برعايته الالتزام بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامة أيضاً لحماية نفسه.

وفي ذات السياق أكد عيسى أن خدمات المشفى بأعلى الجاهزية من حيث عدد الأطباء والممرضين، والغرف، والأسرّة، والتجهيزات الطبية.