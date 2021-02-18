بعد نهال المقت.. تحرير الأسيرين حسين والعبيدان من سجون الاحتلال

بعد تحرير المناضلة نهال المقت، تمّ، اليوم، تحرير الأسيرين السوريين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان من أهالي محافظة القنيطرة، وذلك في إطار جهود الدولة السورية لتحرير مواطنيها من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر مطلعة: استكمالاً لعملية التبادل التي بدأت الأربعاء بوساطة روسية تمّ تحرير الأسيرين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان وعادا إلى بلدتيهما في محافظة القنيطرة.

وجرى الأربعاء تحرير المناضلة نهال المقت ضمن العملية نفسها التي شملت إطلاق سراح فتاة اسرائيلية دخلت بطريق الخطأ إلى الأراضي السورية – منطقة القنيطرة وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية.

واليوم أكدت الأسيرة المحررة نهال المقت، شقيقة صدقي المقت عميد الأسرى السوريين، من منزلها في مجدل شمس في الجولان السوري المحتل أن “إسرائيل” أطلقت سراحها من دون قيد أو شرط وبعد مفاوضات عبر روسيا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت في حزيران الماضي حكماً جائراً بالسجن بحق المناضلة نهال المقت لمدة ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف وخمسمئة دولار أمريكي، و6 أشهر أشغال شاقة.

ومنذ تنفيذ الحكم بالأشغال الشاقة تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بملاحقتها واستدعائها مراراً بذريعة التحقيق معها بتهمة “مساعدة الأسرى والتحريض على قوات الاحتلال الإسرائيلي”.