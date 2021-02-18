جهود مضاعفة لممثّلي الحسكة في دوري الأولى

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

استطاع فريق الجهاد حسم المباراة الفاصلة لصالحه أمام جاره الجزيرة ضمن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليتصدر المجموعة تاركاً المركز الثاني للجزيرة، ويتأهلان معاً للدور المقبل، حيث شهدت المباراة حماساً كبيراً من الطرفين على مدار الشوطين، ليتمكن الجهاد من حسمها بهدفين لواحد.

رئيس اللجنة الفنية في الحسكة أحمد الصالح أشار لـ “البعث” إلى أن تأهل الفريقين للدور المقبل ليس نهاية المطاف، بل يتعين عليهما تجاوز المرحلة القادمة، وتحقيق الفوز في مبارياتهما مع أندية حماة، والوصول للأدوار النهائية، والعودة إلى دوري الكبار.

وأضاف الصالح: بعد أن تساوى الفريقان بعدد النقاط، وتأهلا معاً للدور الثاني بعد نهاية مباريات المجموعة، تم تنفيذ بلاغ اتحاد الكرة بإجراء مباراة فاصلة لتحديد المتصدر، وبعد إجراء القرعة سيقابل الجهاد فريق شرطة حماة، وسيكون لقاء الذهاب بمدينة حماة في الثالث من شهر آذار القادم، والإياب في الثامن من الشهر نفسه على ملاعب مدينة دمشق، فيما سيقابل الجزيرة متصدر مجموعة حماة وهو فريق مورك، حيث تجري مباراة الذهاب في دمشق، والإياب في مدينة حماة في الثالث والثامن من آذار المقبل.