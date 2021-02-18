خضور: قرار إعفاء الطلبة من رسوم التصديق غير محدد بمدة ويشمل جميع الطلبة

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور حسن خضور أن قرار إعفاء الطلبة السوريين الدارسين في الخارج من رسوم التصديق على كل الوثائق الدراسية سواء الصادرة داخل سورية أو خارجها يشمل الطلبة الموفدين لصالح الدولة والدارسين على نفقتهم الخاصة مبيناً أن القرار دخل حيز التنفيذ في جميع سفارات سورية منذ اليوم التالي لصدوره وهو قرار مفتوح غير محدد بمدة.

وأوضح الدكتور خضور أن البعثات الدبلوماسية في الخارج تعمل وفق توجيهات موحدة من قبل وزارة الخارجية والمغتربين بهدف تقديم كل التسهيلات للمواطنين في دول إقامتهم مشيراً إلى أنه قريبا سيتم إصدار الوثائق عبر بعثاتنا بصيغة أصلية بما يوفر على المواطنين الجهد والوقت.

وبين مدير الإدارة القنصلية أن البعثات والقنصليات تقدم كل ما يحتاجه المواطن في الخارج ومن ذلك ما ينجز في السفارة وبعضها يرسل إلى الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية لاستخراج الخدمة المطلوبة من الجهات العامة الأخرى ومن ثم إرسالها لبعثاتنا في الخارج حيث يتم ذلك عبر آلية مؤتمتة من قبل الوزارة لافتاً إلى أهمية تفعيل الشبكة الالكترونية بين المؤسسات الحكومية لإنجاز المعاملات بأقل وقت وجهد.

وأشار الدكتور خضور إلى أن الوزارة بدأت مؤخرا تقديم بيان حركة مغادرة وقدوم وأوراق معاملة الأحوال الشخصية ووثيقة غير المحكوم للبعثة بشكل الكتروني بحيث تصدر في نفس اليوم لافتا إلى أنه يتم إرسال الوثائق الأصلية في البريد الورقي الخاص بين الوزارة والبعثات.

وفيما يخص الإشاعات المثارة مؤخرا حول بدل فوات الخدمة للمكلفين بالخارج أكد الدكتور خضور عدم صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على الإطلاق داعيا السوريين في الخارج إلى عدم الاكتراث بما ينشر دون تحقق والاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الوطنية لاستقاء المعلومات والحقائق مبيناً أن كل ما يصدر ينشر رسمياً على موقع وزارة الخارجية والمغتربين ووسائل الإعلام الوطني.