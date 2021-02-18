لماذا لا يزيد وزن البعض؟

لطالما قيل لنا إنه للحفاظ على وزن صحي، يجب أن نضع في اعتبارنا ما نأكله ومقدار ما نمارسه من التمارين. لكننا جميعاً نعرف شخصاً واحداً على الأقل يأكل من دون حساب، ونادراً ما يقوم بأي تمرين، ومع ذلك لا يزداد وزنه!. هذا غالباً ما يجعل الناس يتساءلون: ما هو بالضبط السر وراء قوامهم النحيف، هل هو مجرد التمثيل الغذائي أو أي شيء آخر؟.

لقد حاولنا هنا فك شيفرة سبب عدم اكتساب بعض الأشخاص النحيفين للوزن بغضّ النظر عما يأكلونه.

السر وراء قوامهم النحيف: الأيض السريع ليس السبب الوحيد وراء ذلك، الإجابة عن هذا السؤال معقدة للغاية لأن هناك عدة عوامل تلعب دورها، تتدخل العوامل الوراثية والتغذية وحتى السلوكية التي تساعد الأشخاص النحيفين في الحفاظ على وزن أجسامهم، يختلف كل فرد عن غيره وتعتمد الطريقة التي يمكنهم فيها الحفاظ على وزنهم على حقيقة مدى تأثير العوامل المذكورة أعلاه في حياتهم اليومية.

أيضاً، إن معظم الأشخاص الذين يبدو أنهم يأكلون كثيراً أمامك يأكلون بالفعل بقدر ما تأكل أنت، فقط لأنهم التهموا طبقاً كبيراً أمامك اليوم لا يعني أنهم يأكلون أكثر، من الممكن أن يعوضوا ذلك لاحقاً بتناول وجبتين فقط في اليوم، هذا يعني أن السعرات الحرارية اليومية التي يحصلون عليها تظلّ كما هي!.