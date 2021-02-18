6 أطنان من السكر في منزل مديرة صالة الشهداء بحمص.. إقالات وتحقيقات

على خلفية مجموعة من التجاوزات، التي تمّت في بعض صالات “السورية للتجارة” في حمص، وآخرها ضبط ستة أطنان من مادة السكر في منزل مديرة صالة الشهداء بصورة غير قانونية, أعفى مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم مديرة صالة الشهداء بحمص ورئيس دائرة منافذ البيع من مهامهما، بسبب الترهل الإداري وضبط أطنان من مادة السكر مفقودة، حيث تمّت إحالة القضية إلى الرقابة الداخلية للتحقيق ومتابعتها من قبل الجهات المختصة لمعرفة حيثيات الموضوع، حسبما أكد نجم، والذي أوضح أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الأساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها على حساب احتياجات المواطنين.

وفي وقت لاحق أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص ضبط كمية ستة أطنان وسبعين كيلوغراما من السكر المقنن في حي كرم الزيتون، وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف أنه تم ضبط كمية ستة أطنان وسبعين كيلوغراما من السكر المقنن في منزل يعود لمديرة إحدى صالات السورية للتجارة بحمص، مشيراً إلى أنه تم على الفور تنظيم الضبط التمويني اللازم ومصادرة كامل الكمية وتسليمها لمستودعات السورية للتجارة بحمص، ودعا الأهالي إلى التعاون مع عناصر التجارة الداخلية لضبط المخالفات والأسواق والمتاجرين بلقمة عيش المواطنين ولضمان وصول المواد المدعومة إلى مستحقيها، مؤكداً أن العناصر موجودة في الأسواق بجميع الأوقات وحتى ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى أن المديرية تتابع تلقي شكاوى المواطنين على الرقم المخصص 119 ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وفي وقت سابق، أصدر وزير التجارة الداخلية قرارا بإنهاء تكليف عماد ندور بمهام وأعمال مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظ حمص، وقالت الوزارة: إن القرار يأتي “على خلفية التجاوزات وحالات الفساد التي تشهدها بعض صالات المؤسسة السورية للتجارة بحمص وضمن متابعة الوزارة لواقع عمل مؤسساتها وأداء القائمين عليها والتصدي لمظاهر الخلل والترهل الإداري”.