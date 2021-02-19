حلب- غالية خوجة

احتفت مديرية الثقافة بحلب بالذكرى الأولى لتطهير حي الزهراء من رجس الإرهاب بعدة فعاليات، منها محاضرة: أنموذج النصر المبين في أعين اليافعين، رواية “لا تبك يا بلدي الحبيب” أنموذجاً، التي أقامتها بالتعاون مع لجنة حي حلب الجديدة شمالي، المركز الثقافي بالصاخور، وفيها، تحدث الأديب محمد سمية مدير المركز عن طبيعة العلاقة بين مكان الرواية الواقعي وأحداثها الواقعية.

ولفت سمية إلى براعة الأديب الروائي والقاص د. حسن حميد، في توظيف ريف دمشق ومحيط المخيم الفلسطيني والأماكن المجاورة ضمن نسيجه القصصي المتحرك بين الواقع والخيال الفني، الناتج عن شبكة حياتية تشمل الحرب والقتل والخطف وأجواء الصمود والتضحية والإباء والوفاء والفداء والخشوع والرهبة والألفة والبهجة والخير والجمال والعشق والحب.

واختُتمت المحاضرة بتكريم بعض الطالبات اللواتي قدمن مداخلات وتعقيبات مميزة حول أحداث الرواية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات، والكادر الإداري والتوجيهي وحشد من الطالبات.