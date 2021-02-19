بكين تدعو واشنطن لمعالجة الخلافات على أساس الاحترام المتبادل

دعت الصين اليوم الولايات المتحدة إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري ومعالجة الخلافات بينهما على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

وكان تقرير لغرفة التجارة الأمريكية حذر من أن فك الارتباط بين واشنطن وبكين سيؤدي إلى خسائر للولايات المتحدة تقدر بمئات المليارات من الدولارات وإلى شل صناعاتها الرئيسة بما في ذلك الطيران وأشباه الموصلات والمواد الكيميائية والأجهزة الطبية.

ونقلت شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قولها في إحاطة صحفية تعليقاً على التقرير إن “فك الارتباط مع الصين يعني فك الارتباط مع الفرص والمستقبل والعالم”.

وأضافت هوا “لقد كانت هناك أصوات معارضة داخل الولايات المتحدة للحرب التجارية التي شنتها الإدارة السابقة على الصين إيماناً منها بأن مثل هذه الممارسات لا يمكن أن تحل مشكلات البلاد الخاصة بل سترتد على شركاتها والمستهلكين بها”.

وتابعت “كما أشرنا عدة مرات فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ذات منفعة متبادلة وموجهة لتحقيق نتائج مربحة للجانبين.. ولا يوجد فائز في حرب تجارية وهو ما تم إثباته من خلال مجموعة من الحقائق وتردد صداه مجدداً في التقرير السالف ذكره”.

وحثت المتحدثة الجانب الأمريكي على الاستجابة لنداءات مجتمعات الأعمال وأصحاب الرؤية من الداخل والخارج وتصحيح الأخطاء ذات الصلة والعمل مع الصين لتعزيز الحوار من أجل التنمية المستقرة والقوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية.