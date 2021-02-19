مقتل وإصابة عشر مسلحين من قسد في ريفي دير الزور والحسكة

قتل 4 مسلحين من ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الامريكي وأصيب ستة آخرون في هجمات على عدة حواجز تابعة للميليشيا في ريفي دير الزور والحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين يستقلون دراجات نارية استهدفوا حواجز ميليشيا “قسد” في قرى الدشيشة والحمرا وقوية وحويزية وكبيبة في ريف الحسكة الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن الهجمات أدت إلى مقتل ثلاثة من مسلحي الميليشيا وإصابة خمسة آخرين وتخلل ذلك تحليق لطيران الاحتلال الأمريكي.وفي ريف دير الزور الجنوبي الشرقي تحدثت مصادر محلية عن مقتل أحد مسلحي ميليشيا “قسد” وإصابة آخر إثر استهداف مسلحين سيارة كانت تقلهما في بلدة الشحيل.

إلى ذلك جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على منازل المدنيين وممتلكاتهم في قرية الدردارة التابعة لناحية تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدوا بعدة قذائف هاون على منازل الأهالي في قرية الدردارة ما تسبب بوقوع أضرار في بعض ممتلكات الأهالي والمرافق العامة في القرية.