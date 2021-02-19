هيئة دعم الإنتاج المحلي تصرف المستحقات المالية للصناعيين

دمشق- فاتن شنان

أنهت هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات صرف الدعم المالي المستحق ضمن برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير خلال فترة 30/ 6/ 2020 ولغاية 30/ 9/ 2020.

وبيّن مدير عام الهيئة ثائر الفياض أن القيمة الإجمالية للدعم بلغت نحو 450 مليون ليرة سورية. وعزا أسباب التأخير الحاصل في صرف هذه المستحقات إلى عدة أسباب أهمها عدم اكتمال البيانات المقدّمة من الصناعيين، إلى جانب وجود بعض الأخطاء في البيانات المقدّمة والتي تمّ استدراكها وتعديلها وتدقيقها من قبل الصناعيين أولاً ومن ثم إعادة تقديمها إلى الهيئة، الأمر الذي استلزم مزيداً من الوقت لاستكمال وجمع كافة الطلبات المقدمة، إضافة إلى وجود عدد من اللجان من جهات مختلفة كلجان غرف التجارة والصناعة إلى جانب لجنة الهيئة المعتمدة وبعض الجهات المعنية. وأكد الفياض على تسريع وتيرة العمل لصرف كافة المستحقات المالية للبرنامج المعتمدة في الهيئة، إذ يتمّ العمل حالياً على صرف المستحقات ضمن برنامج دعم الحمضيات والذي سيتمّ صرفه خلال الأسبوع القادم على أبعد تقدير.

وفي سياق آخر تشارك الهيئة خلال الأسبوع القادم بالمعرض العالمي للصناعات الغذائية كجهة مشرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبيّن الفياض أن المعرض فرصة لتسويق المنتجات السورية وإثبات جودتها، كما تعزّز المشاركة من الفرص التسويقية لتلك المنتجات، ويشارك في المعرض 26 شركة صناعية سورية بمساحة إجمالية تبلغ 207 م2، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.