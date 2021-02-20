الشعب الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها: دعم وتعزيز مقومات الصمود

واصلت الشعب الحزبية في فروع الحزب بالمحافظات عقد مؤتمراتها السنوية بحضور الرفاق أعضاء القيادة المركزية للحزب

شعبة الخطوط الأمامية القنيطرة

ففي القنيطرة – محمد غالب حسين: عقدت شعبة الخطوط الأمامية للحزب في فرع القنيطرة مؤتمرها السنوي اليوم السبت بحضور عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق ياسر الشوفي رئيس مكتبي التربية و الطلائع.

مداخلات أعضاء المؤتمر طالبت بإحداث مدرسة للإعداد الحزبي بمحافظة القنيطرة ؛ و الاستمرار بتثبيت العضوية للجهاز الحزبي وبناء مقرات للفرق الحزبية وزيادة تثقيف الرفاق الأنصار من خلال دورة تثقيفية سنوية وإعفاء شرط العمر للملتحقين بالدورات المركزية.

وفي المجال الخدمي أشارت المداخلات لمشكلة النقل بالمحافظة و توفير أطباء أخصائيين لمستشفى الشهيد ممدوح أباظة وإحداث عيادة لمرص السكري وتأمين مدرسي اللغة الفرنسية والفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم وزيادة الكليات الجامعية بالقنيطرة

الرفيق الشوفي نقل للحضور محبة الرفيق الأمين العام للحزب قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وأكد أهمية المؤتمرات الحزبية في جميع مستوياتها التنظيمية؛ لأنها محطات هامة للتقويم و مراجعة الأداء الحزبي لتعزيز الإيجابيات و تكريسها و تجذيرها و تعميمها وتجاوز المثالب والهنات ومحاسبة المقصرين و تشجيع المتميزين .

كما حيّا الرفيق الشوفي الجيش العربي السوري البطل و الشهداء و الجرحى الذين أزهرت بطولاتهم ودماؤهم نصراً مؤزراً على قوى العدوان والشر والإرهاب و التكفير لافتاً أن حكمة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد و شجاعة حماة الديار قادرة على الانتصار المؤزر وطرد كل محتل من الأراضي السورية.

وأشار الرفيق الشوفي للمكانة التي تحظى بها محافظة القنيطرة و الدعم الكبير الذي تتلقاه من الحكومة مشدداً على الثقة الكبرى بتحرير كل ذرة من تراب الجولان الحبيب .

واستعرض عضو اللجنة المركزية للحزب الواقع السياسي عربيأً و إقليمياً و دولياً مشيراً لصوابية المواقف السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الذي أحبط أهداف الحرب على سورية واستطاع المحافظة على وحدة الجغرافية السورية و الدولة السورية .

وذكر الشوفي أن الاستحقاق الديموقراطي الدستوري المتمثل بانتخابات رئيس الجمهورية هو قرار سيادي سوري لا علاقة لأحد به من قريب أو بعيد منوهاً أن الشعب العربي السوري هو من يختار رئيسه عبر صناديق الانتخاب بكل حرية وشفافية ومسؤولية

كما تحدّث أمين فرع القنيطرة للحزب الرفيق الدكتور خالد أباظة مجيباً على الأسئلة التنظيمية التي طرحت بالمؤتمر بينما أجاب محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل عن الأسئلة المتعلقة بالجانب الخدمي .