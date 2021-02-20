بحضور السباعي.. فرع نقابة المهندسين في اللاذقية عقد مؤتمره السنوي

اللاذقية – مروان حويجة

عقد فرع نقابة المهندسين في اللاذقية مؤتمره السنوي اليوم السبت في صالة اجتماعات النقابة تحت شعار “يدا بيد سنسير بسورية ومعها الى مستقبل اقوى اكثر اشراقا” وذلك بحضور الرفيق المهندس عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي المركزي.

وناقش أعضاء المؤتمر التقرير السنوي لهيئة فرع النقابة حول أعمال الفرع خلال العام الماضي و نشاطات و أعمال اللجان و خطتها للعام الجاري و التوصيات و المقترحات لتطوير العمل الهندسي و عدد من القضايا التنظيمية و نشاط خزانة التقاعد و خطة التأهيل و التدريب و الخدمات و المبادرات في المجال الوطني و الاجتماعي، و ركزت التوصيات و المقترحات على إنجاز مركز التأهيل والتدريب وإنجاز تعديلات نظام ضابطة البناء و الاهتمام بالمتدربين الخريجين و الاستفادة من خبرات مهندسي التخطيط العمراني وتفعيل عمل اللجان النقابية بشكل مبرمج و مدروس و التعاون مع الجامعة في كل المجالات و منح الراتب التقاعدي لأساتذة الجامعات لمن بلغ الستين و رفع إعانة الشيخوخة و الوفاة و رفع بدل طبيعة العمل و الاختصاص و التوسع في مبادرات و خدمات ذوي و أسر الشهداء و الجرحى و رفع الراتب التقاعدي للمهندسين المتقاعدين.

ونقل الرفيق السباعي إلى أعضاء المؤتمر تحية و محبة القيادة المركزية للحزب مؤكداً الأهمية النوعية لمؤتمر المهندسين انطلاقاً من المكانة المميزة للمهندسين في المجتمع و دورهم في البناء و التنمية و تعزيز صمود الوطن و انتصاره و إعادة إعماره، و ركّز على الدور الاساسي للمهندسين خلال مرحلة اعادة البناء والاعمار وضرورة استثمار الامكانات المتاحة للتخفيف من آثار الحصار العدواني الجائر و الاجراءات القسرية احادية الجانب و ضرورة التعاون بين كافة الجهات في جميع المجالات للنهوض المستمر بكل القطاعات اللصيقة بحياة المواطن و بما ينسجم مع الدور المناط بالنقابة في تجسيد روح الإبداع العلمي و الهندسي بكل مخرجاته لخدمة الوطن و ضرورة استثمار جميع الطاقات و الإمكانات و تكامل الجهود معرباً عن امله بخروج المؤتمر بقرارات وتوصيات تساعد المهندسين للقيام بالمهام الموكلة اليهم.

و استعرض نقيب المهندسين السوريين الدكتور غياث قطيني أهم المحاور الرئيسية الشاملة لخطة عمل النقابة و الأولويات التي تجري متابعتها بشكل ممنهج و مدروس لتطوير الواقع المهني و النقابي و الهندسي و تحقيق المعالجة الممكنة الصعوبات التي تعترض العمل و تأمين احتياجات و خدمات الزملاء المهندسين مشيرا إلى المتابعة الحثيثة لكل الطروحات المقدمة حول الخدمات التأمينية و الاجتماعية و الصحية و التعويضات و تفعيل مساهمة النقابة في عملية البناء و التنمية و تقديم المنتج الهندسي الأفضل بما يدعم العمل الهندسي و بما يعمق دور المهندسين و يمكنهم من أداء المسؤوليات الوطنية و العلمية و الخدمية و الاقتصادية المناطة بهم .

وأكّد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أنه سيتم تخديم كل القرى المحررة في ريف اللاذقية الشمالي التي تمّ تنظيفها من مخلفات الإرهابيين وتسهيل عودة أهاليها إليها وتمكينهم من إعادة استثمار أراضيهم زراعيا مشيرا الى انه سيكون هناك قريبا زيارات لهذه القرى وتفقد احتياجاتها و لفت إلى أن المحافظة ستتابع معالجة واقع ضريبة ري الأراضي لغير المستفيدين منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والهيئة العامة و إجراء جرد لهذه الأراضي تمهيداً لإعفائها، مشيراً إلى أن المحافظة شددت على جميع المخابز بضرورة التزامها ببيع مادة الخبز بالميزان ومتابعة هذا الجانب من مسؤولية الجميع لضبط اي مخالفة، وتتابع وسائط النقل وباصات النقل الداخلي بشكل يومي من كراج جبلة لتسهيل حركة الطلاب والأهالي بين المدينة واللاذقية مع وضع باصات لنقل الطلاب مجانا من محطة القطارات تشجيعا لاستخدام القطارات في النقل.

من جهته الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب ركز على القيمة النوعية للمؤتمر بوصفه محطة غنية لمراجعة خطط و برامج العمل الهندسي و النقابي و تقديم الرؤى و المقترحات لتطوير الأداء و بما يعزز الجهود التي يبذلها المهندسون في خدمة الوطن.

رئيس فرع نقابة مهندسي اللاذقية المهندس حاتم حاتم عرض خطة عمل فرع النقابة و الأعمال المنجزة نقابياً و مهنياً و تنظيمياً و علمياً مشيرا إلى تعدد مجالات متابعة العمل الهندسي في الدراسات و التدقيق و الاشراف و التنفيذ و توسيع الدور الاجتماعي للنقابة في المجتمع من خلال مبادراتها النوعية و تقديمها المنتج الهندسي النوعي .

حضر أعمال المؤتمر الرفاق أعضاء قيادتي فرعي اللاذقية و جامعة تشرين و أعضاء مجلس الشعب في المحافظة و أعضاء النقابة المركزية و قيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومدراء الشركات.