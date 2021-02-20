44 إصابة جديدة بكورونا في سورية وشفاء 79 ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 79 حالة ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15045 شفيت منها 8982 وتوفيت 990 حالة.

وفيما يلي توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 19 شباط 2021

الإصابات :

25 في اللاذقية

17 في دمشق

6 في طرطوس

1 في حلب

الشفاء :

16 في حلب

15 في دمشق

11 في اللاذقية

10 في حمص

9 في طرطوس

9 في ريف دمشق

4 في السويداء

4 في درعا

4 في حماة

الوفاة :

3 في دمشق

1 في حلب

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.