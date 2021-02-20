شرطة الكابيتول توقف 6 ضباط عن العمل على خلفية اقتحامه

أعلنت شرطة الكابيتول الأمريكية أنها أوقفت ستة من ضباطها عن العمل وأنها تحقق مع 29 آخرين على خلفية حادثة اقتحام مقر الكونغرس التي وقعت في السادس من شهر كانون الثاني الماضي.

ونقلت شبكة “ان بي سي نيوز” الأمريكية عن المتحدث باسم شرطة الكابيتول جون ستولنيس قوله إن “مكتب المسؤولية المهنية التابع لهذه المؤسسة الأمنية يحقق في سلوك الضباط الـ 35 خلال الحادثة المدوية التي أودت بأرواح خمسة أشخاص بينهم ضابط”.

واقتحم مئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السادس من شهر كانون الثاني مبنى الكابيتول في واشنطن واستولوا على أجزاء واسعة منه في محاولة لمنع المشرعين من التصديق على فوز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات الرئاسة وخلفت أعمال الشغب تلك خمسة قتلى من بينهم ضابط شرطة الكابيتول براين سيكنيك.