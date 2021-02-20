فيتامين سي يوحد لون البشرة ويمنع التجاعيد

يتطلب جلد الإنسان وحده قدراً كبيراً من العناية، ويلعب كل عنصر غذائي دوراً مختلفاً في العناية بالبشرة، وفيتامين سي مهم للحفاظ على بشرة صحية ومن مزاياه أن فرص التعرض لرد فعل بسبب استخدامه منخفضة هذا يعني أنه يمكن أن يكون آمناً وفعالاً لجميع أنواع البشرة تقريباً، فهو يوفر الترطيب للحفاظ على نضارة البشرة وصحتها، ويمكن أن يكون لفيتامين سي آثار ترطيب هائلة على الجلد. كما يمكن أن يوفر فيتامين سي تأثيرات مشرقة على البشرة مما ينتج عنه بشرة صحية ومتوهجة يمكن أن يساعد أيضاً في توحيد لون البشرة.

كذلك يحسن نسيج الجلد من خلال مساعدة فيتامين سي على تحفيز إنتاج الكولاجين ويمكن أن يساهم ذلك بشكل كبير في تحسين ملمس الجلد بسبب انخفاض ترهل الجلد والخطوط الدقيقة والتجاعيد.

أيضاً له آثار إزالة التصبغ ومكافحته الذي ينتج عنه بشرة أكثر إشراقًا ويمكن أن يساهم أيضاً بشكل كبير في تقليل الهالات السوداء. ويساعد في مكافحة أضرار أشعة الشمس بسبب وجود مضادات الأكسدة فيه، كما يمكن أن يساعد أيضاً في علاج حروق الشمس.

ومن الطرق التي يمكنك من خلالها تضمين فيتامين سي في روتين العناية بالبشرة محاولة اختيار مصل يحتوي على فيتامين سي كأحد مكوناته هذا يمكن أن يكون له تأثيرات ترطيب هائلة على بشرتك. وأيضاً المرطبات إذ يجب أن يشتمل روتين العناية ببشرتك بالتأكيد على مرطب بالبحث عن المرطبات التي تحتوي على فيتامين سي في تركيبتها لتغذية بشرتك بعمق. ويعد تناول نظام غذائي متوازن طريقة فعالة لإدراج العناصر الغذائية الأساسية في نمط حياتك، مثل البرتقال والكيوي لأنها غنية بفيتامين سي.