كرة حطين تنهي الخلافات قبيل مواجهة الكرامة

اللاذقية – خالد جطل

بعد الفوز على الجار جبلة يوم الأربعاء الماضي في الجولة الثالثة من إياب الدوري الممتاز بكرة القدم، والعودة لسكة الانتصارات عاشت جماهير حطين ساعات عصبية وصعبة مليئة بالحذر والترقب مع انتشار خبر استقالة اللجنة المشرفة على الفريق إثر تضارب بوجهات النظر ودون الغوص والإعلان عن أسباب الخلاف، وبدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنقل حالات التشنج والغضب عند جماهير النادي مع إعلان رئيس وأعضاء اللجنة الاستقالة، لتتفاقم قضية الخلاف مع مرور الساعات في محاولة من البعض لزيادة الطين بلة ، وهنا بدأ تدخل العقلاء لبتر أي حالة قد تؤدي إلى وضع الزيت على النار وبالتدريج وبعقلانية تم تجميع الأفكار وردم فجوة الخلافات بهمة المحبين ليصل الجميع إلى اتفاق ينهي ما وصل إليه النادي خلال ساعات من خلافات وليعود التفاؤل من جديد بتحقيق النجمة الأولى لحطين والتتويج باللقب.

عودة المياه لمجاريها جاءت في توقيت مناسب حيث ينتظر الفريق مباراة في غاية الأهمية يوم الاثنين مع الكرامة في قمة مباريات الجولة الرابعة لمرحلة الإياب كون نقاطها مضاعفة للفائز فيها مع حلول حطين بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن الجيش المتصدر 35 نقطة ونقطة واحدة عن تشرين حامل اللقب والوصيف 34 نقطة.

يشار إلى أن إدارة حطين وبالاتفاق مع المحبين والداعمين كانت قد شكلت قبل أيام لجنة مكلفة بالإشراف الكامل على الفريق الأول بالنادي برئاسة محمد أنس جود الرئيس السابق للنادي على أن يساعده كل من حسام الدهني وسامي هارون عضوي مجلس الإدارة الحالية وصديق نجار مشرف فريق الرجال ، وتم تفويض اللجنة بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية للمساهمة بإنجاح مسيرة الفريق.