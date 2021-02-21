ترقب في صفوف الجمهوريين من خطاب ترامب الأول بعد خسارته الانتخابات

وسط ترقب في أوساط الجمهوريين ماذا سيفعل الرئيس الخاسر في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب وهل بالفعل يتجه إلى إنشاء حزب جديد أو أن التيار الأقوى ضمن الحزب يلقي ترامب خطاب في فلوريدا خلال مشاركته في مؤتمر الحركة السياسية المحافظة المقبل.

و نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع أن ترامب، يخطط لإلقاء كلمة خلال مؤتمر الحركة السياسية المحافظة الأسبوع المقبل حول مستقبل الحزب الجمهوري.

وأوضحت الوكالة أن فعاليات المؤتمر ستجري من 25 إلى 28 شباط في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا حيث سيلقي ترامب كلمته في يومها الأخير.

وقال المصدر لـ”رويترز” إنه من المتوقع أن يتحدث ترامب حول “مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة” في الولايات المتحدة.

وشهدت فترة رئاسة ترامب فضائح وخلافات كثيرة في الساحة السياسية الداخلية بالبلاد وصلت إلى ذروتها يوم 6 يناير حينما اقتحمت مجموعة من أنصاره مقر الكونغرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج السباق الرئاسي، حيث أسفرت الاضطرابات في الكابيتول عن مقتل 5 أشخاص.

وتسببت هذه الأحداث في إطلاق الديمقراطيين بمجلس النواب عملية عزل ثانية ضد ترامب استهدفت منعه من شغل أي منصب في أجهزة السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته، إلا أن مجلس الشيوخ رفض إدانة الرئيس السابق، الذي كان يتهم بـ”التحريض على التمرد”.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية في يناير تقارير قالت فيه إن ترامب يخطط لإنشاء حزب سياسي جديد سيتميز بنهج محافظ، لكن مستشاره الانتخابي، جيسون ميلير، نفى لاحقا صحة هذه الأنباء.

من جهة أخرى قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار بمدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية.

ونقل موقع قناة إيه بي سي نيوز الأميركي عن مكتب عمدة مدينة جيفيرسون باريش قوله في بيان إن شخصاً اقتحم متجر أسلحة في ضاحية ميتايري بمدينة نيو أورلينز وقام بإطلاق النار ما أدى لمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح فيما قتل مطلق النار أثناء عملية تبادل إطلاق النار حيث اشتبك آخرون معه خارج منفذ البيع. وأشار البيان إلى وجود أكثر من مطلق نار خلال الحادث وأن التفاصيل لا تزال غير واضحة.

يذكر أن حوادث إطلاق النار أمر شائع في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأميركي وحق حيازة السلاح الفردي بشكل منفلت.