 صيادلة الريف يعقدون مؤتمرهم السنوي.. للتشدد في مكافحة الأدوية المهربة

دمشق – بسام عمار:

عقد فرع ريف دمشق لنقابة الصيادلة مؤتمره السنوي اليوم تحت شعار “أجساد الجرحى ودماء الشهداء ليست بالمجان لها ثمن وثمنها الصمود ومن ثم الانتصار”

مداخلات الحضور أشارت الى ضرورة التشدد في مكافحة الأدوية المهربة وتعديل قانون خدمة الريف وإصدار قرار تنظيمي خاص بتسمية صيدليات خدمة الريف باسم الصيدلاني وضرورة وجود ممثل عن النقابة في اللجان الرقابية على المعامل وإعادة ترميم الصيدلية المركزية والتشدد في موضوع العمل بشكل مخالف في الصيدليات وإصدار تعميم بخصوص مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية إلى مصادرها وزيادة هامش ربح الصيدلاني وإيجاد حلول مناسبة لموضوع الاغلاقات وأن يكون هناك سيارة توزيع للأدوية تابعة للفرع للتوزيع على الصيدليات ورفع قيمة الراتب التقاعدي وإقامة مشاريع استثمارية .

وذكر أمين فرع ريف دمشق للحزب الرفيق رضوان مصطفى إن المؤتمرات هي أحد أهم محطات العمل النقابي من خلالها نناقش واقع العمل في فروعنا خلال عام مضى لنقيم معا ما انجزناه من خططنا ولنتعرف على مكامن الضعف ولمناقشة خطة العمل المستقبلية ولمؤتمرات النقابة خصوصيتها كونها تعنى بصحة المواطن وامن الوطن الصحي ومن خلال الصحة تقاس حضارة الدول ورقيها وسورية من الدول ذات السمعة الجيدة في المجال الطبي والصيدلاني والنقابة خلال فترة مسيرتها عززت هذه الأمور فكانت شريكا حقيقيا بكل القضايا التي تعنى بالصحة العامة إضافة إلى دورها الاقتصادي من خلال الصناعة الدوائية التي حققنا بها نتائج ايجابية وسمعة جيدة على المستوى العالمي منوها إلى ضرورة وضع خطط تطور العمل النقابي وتزيد من الخدمات المقدمة للأعضاء مثنيا على دور الفرع وما قدم من مداخلات .

نقيب الصيادلة الدكتورة وفاء كيشي أوضحت أن فروع النقابة جسدت دائما التطلعات والآمال وعكست الصورة المشرقة للعمل النقابي الذي تطور خلال الأعوام الماضية بشكل كبير على مختلف الصعد والمؤتمر اليوم هدفه التحاور وتبادل الآراء والأفكار في الأمور التي تطور العمل النقابي وتحسن من الخدمات المقدمة للزملاء والإخوة المواطنين ولمناقشة الأفكار والرؤى التطويرية للقطاع الدوائي الذي نعتز ونفتخر بأننا احد أهم أعمدته مشيرة إلى ضرورة مناقشة التقارير المقدمة بكل جرأة ومسؤولية وطنية ونقابية منوهة إلى أن هناك قرار من وزارة الصحة يتضمن إعادة المرتجعات من الأدوية المنتهية الصلاحية إلى مصادرها وانه يتم العمل على تعديل قانون خدمة الريف وان الراتب التقاعدي ارتفع بشكل جيدة خلال الفترة الماضية مبينة ان المستودع المركزي بالنقابة يعمل بشكل جيد ومن خلال أرباحه سيتم رفع الراتب التقاعدية وان هناك لجنة مركزية معنية بالاستثمار لتحسين موارد النقابة مؤكدة أن ما تم طرحه من مداخلات سيتم العمل على معالجته وان صيادلة سورية كانوا رديفا حقيقيا للجيش العربي السوري في تحقيق الآمن الصحي.

الرفيقة ثريا مسلمانية رئيس مكتب المنظمات والنقابات في فرع الريف أكدت أن هناك متابعة مستمرة لعمل المكتب ولكل القضايا المطروحة وتم العمل على معالجة العديد منها لافتة إلى أهمية إطلاق المزيد من المبادرات المجتمعية لتعزيز دور الفرع في المحافظة .

وأكد الدكتور عصام مرعشلي رئيس فرع النقابة انه تم العمل خلال العام بروح الفريق الواحد وبكل جد وتفان وكان الزملاء الصيادلة متواجدين بشكل دائم في صيدلياتهم ومستودعاتهم ومعاملهم وقدموا العون والمساعدة للإخوة المواطنين وكان لهم دور كبير في التصدي لوباء كورونا .

وتم على هامش المؤتمر افتتاح معرض للصناعات الدوائية تم خلاله عرض المئات من الأصناف الدوائية الجديدة والمراد إنتاجها.