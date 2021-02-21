عمال حماة عقدوا مؤتمرهم.. القادري: العمل لتحسين متممات الراتب

حماة-حسان المحمد:

عقد اتحاد عمال حماة مؤتمره السنوي بحضور الرفاق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وأمين فرع حماة للحزب اشرف باشوري ومحافظ حماة محمد طارق كريشاتي.

وتركزت مطالب عمال حماة حول تشميل جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بالتأمين الصحي وتخفيض ساعات تقنين التيار الكهربائي لدى الجهات العامة وتأمين وسائط نقل للعاملين وتثبيت العمال المتعاقدين وتعديل أنظمة الحوافز والمكافآت التشجيعية وصرف متممات الراتب وفق الراتب الحالي وتفعيل دور الرقابة التموينية وضبط الأسعار والسعي لمنح العمال المؤقتين تعويض مخاطر العمل أسوة بالعمال الدائمين وتشميل كافة عمال القطاع الإنشائي بالأعمال والمهن الخطرة وإحداث نظام داخلي للشركات الإنشائية واستثناء القطاع الإنشائي من تخفيضات مخصصات المحروقات وتعديل القانون رقم 17 للقطاع الخاص والمشترك وإقرار صندوق الشيخوخة، ومعاملة أبناء العمال مثل ابناء المعلمين أثناء التسجيل في الجامعات بحسم من نسبة رسوم التسجيل، وتشميل عمال المطابع وعمال تنقيب الأثار للأعمال الشاقة والمجهدة، وإعادة تحديث وتطوير معمل الإطارات عن طريق شريك استراتيجي قادرة على تكلفة الاستثمار، والإسراع في تنفيذ مشاريع السكن العمالي، ودعم الوحدات الادارية في الأرياف المحررة، ودعم زراعة الشوندر السكري والقطن، وإعادة تأهيل مطحنة معردس، واحداث مصرف عمالي يقدم قروض للعاملين ميسرة ومقبولة.

وأثنى القادري على مداخلات العمال ورؤساء النقابات التي لامست قضايا العمال، وأشار إلى ضرورة التكاتف من الجميع للخروج من الأزمة وتجاوز الصعوبات، مؤكداً أهمية الدورات التدريبية والتعليمية المجانية لأسر العاملين ومساعدتهم في تأمين تصريف منتجاتهم وافتتاح دورات تعليمية لأبناء العمال في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وبين أنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على تحسين متممات الرواتب، وحاليا يتم العمل عليها مع الوزارات، وتم رصد الاعتمادات اللازمة في موازنة عام ٢٠٢١، وسوف تتم ترجمتها خلال أشهر قريبة.

من جانبه أشاد الرفيق امين فرع الحزب والمحافظ بأهمية المؤتمر والمداخلات التي تصب في المصلحة العامة، وكشف المحافظ بأن المحافظة بصدد دراسة لتأمين نقل لكافة الموظفين والعمال بشكل جماعي وذلك لتخفيف عنهم من الأجور ومصاريف النقل.