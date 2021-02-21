فعالية ترفيهية تفاعلية للأطفال مرضى السرطان

حمص – صديق محمد

بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، أقام فريق “عطاء” التطوعي بحمص فعالية ترفيهية تفاعلية تحت عنوان “بهجة”، حيث تضمن النشاط الذي يتوجّه للأطفال المصابين بالسرطان فقرات ترفيهية وأخرى فنية من غناء ورقص، بهدف زرع الفرح في قلوبهم وذلك في فندق السفير.

وأوضح مدير الفريق هاني العسلي لـ”البعث” أن هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي يحملها أعضاء الفريق على عاتقهم تجاه مجتمعهم المحلي، مبيناً أن النشاط استقطب مجموعة من الأطفال المصابين بمرض السرطان في حمص، مشيراً إلى أن الفعالية هدفها إخراج هؤلاء الأطفال من روتين حياتهم اليومي وإدخال السرور إلى نفوسهم، وذلك بالتعاون مع الجمعية السورية لمكافحة مرض السرطان.

مشرفة الفريق في حمص نينار أسبر لفتت من جهتها إلى أن هذه الفعالية أتاحت أوقاتاً من المحبة والتفاعل والبهجة مع الأطفال الذين استمتعوا بالأغاني والأنشطة المتنوعة، واللعب مع الأطفال الذين زينوا الأجواء بصوت ضحكاتهم وحركاتهم الراقصة.

الدكتور أحمد زاهي الشواف رئيس مجلس الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص أكد أهمية هذه الفعالية من خلال التعريف بمرض سرطان الأطفال، وتقديم الدعم للأطفال المرضى وجمع التبرعات التي تسهم في تقديم العلاج لهم. وعبّر عدد من الأطفال عن سعادتهم بهذا اليوم الترفيهي والتعرف على أطفال جدد، وزرع في قلوبنا الأمل بأن نتعافى من هذا المرض.